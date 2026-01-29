Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Türk Kızılay İl Merkezi'ne Ziyaret

Başkan Eyüp Kahveci, Kütahya Türk Kızılay İl Merkezi'ni ziyaret ederek Kızılay’ın faaliyetleri, afet hazırlıkları ve sosyal projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:03
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Türk Kızılay İl Merkezi'ne Ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Türk Kızılay İl Merkezi'ne Ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Türk Kızılay İl Merkezi Binasını ziyaret ederek Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın ve beraberindeki ekip ile bir araya geldi.

Verimli istişareler

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kahveci, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kahveci, ziyaret kapsamında Kızılay’ın şehrimizde yürüttüğü faaliyetler, insani yardım çalışmaları, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık süreçleri ile sosyal destek projeleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Kahveci, vatandaşlara daha etkin şekilde ulaşabilmek amacıyla koordinasyonu güçlendirecek çalışmaların titizlikle ele alındığını vurguladı.

Teşekkür ve başarı dileği

Kahveci, misafirperverlikleri için Semra Sarıışık Tozaraydın ve ekibine teşekkür ederek, Türk Kızılayı’na başarılar diledi.

BAŞKAN EYÜP KAHVECİ'DEN KÜTAHYA TÜRK KIZILAY İL MERKEZİ'NE ZİYARET

BAŞKAN EYÜP KAHVECİ'DEN KÜTAHYA TÜRK KIZILAY İL MERKEZİ'NE ZİYARET

BAŞKAN EYÜP KAHVECİ'DEN KÜTAHYA TÜRK KIZILAY İL MERKEZİ'NE ZİYARET

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Türk Kızılay İl Merkezi'ne Ziyaret
2
Ağrı Dağı’nda Zirveyi Saran Mercek Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
3
Ayvalık Sarımsaklı'da Karaya Vuran Yunus Kurtarıldı
4
Kovancılar’da Sabah Namazı Buluşması Afetler Camii’nde
5
Safranbolu'da Yaşlı Adamın Sokak Kedilerine Şefkati Yürek Isıttı
6
Menteşe Perşembe Pazarı'nda Sağanak ve Fırtına Pazarcıları Etkiledi
7
Bolu’da Zabıta Serkan Güleç, Yıkımdan Türk Bayrağını Kurtardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları