Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Türk Kızılay İl Merkezi'ne Ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Türk Kızılay İl Merkezi Binasını ziyaret ederek Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın ve beraberindeki ekip ile bir araya geldi.

Verimli istişareler

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kahveci, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kahveci, ziyaret kapsamında Kızılay’ın şehrimizde yürüttüğü faaliyetler, insani yardım çalışmaları, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık süreçleri ile sosyal destek projeleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Kahveci, vatandaşlara daha etkin şekilde ulaşabilmek amacıyla koordinasyonu güçlendirecek çalışmaların titizlikle ele alındığını vurguladı.

Teşekkür ve başarı dileği

Kahveci, misafirperverlikleri için Semra Sarıışık Tozaraydın ve ekibine teşekkür ederek, Türk Kızılayı’na başarılar diledi.

BAŞKAN EYÜP KAHVECİ'DEN KÜTAHYA TÜRK KIZILAY İL MERKEZİ'NE ZİYARET