Ayvalık Sarımsaklı'da Karaya Vuran Yunus Kurtarıldı

Sarımsaklı Plajı'nda karaya vuran yunus, vatandaşlar ve Ayvalık Belediyesi görevlisinin müdahalesiyle yeniden denize gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:41
Küçükköy Mahallesi'nde vatandaş ve belediye personeli müdahalesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajlarında karaya vuran bir yunus, bölge sakinleri ve görevlinin çabasıyla yeniden denize gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı plajında; Murat Türkyılmaz, Serkan Ciddi ve Sertan Alper isimli vatandaşlar ile Ayvalık Belediyesi çalışanı Doğukan Akıncı, sahilde karaya vurmuş bir yunusu fark etti. O sırada etkili olan kuvvetli rüzgar ve oluşan dev dalgalar yunusun sahile sürüklenmesine neden olmuştu.

Hemen harekete geçen grup, yunusa ulaşarak onu kucakladı ve başarılı bir müdahaleyle yeniden denize göndermeyi başardı. Yaşanan bu kurtarma anı, sahildeki vatandaşların yüreğini ısıttı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

