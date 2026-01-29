MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2025 yılına ait meteorolojik verilerin yer aldığı ’Yılın En’leri çalışmasını paylaştı. Açıklanan verilere göre yılın en yüksek rüzgâr hızı 13 Şubat 2025 tarihinde Bayburt Kop Kayak Merkezinde saatte 176,4 kilometre hızla esen rüzgâr olarak kayıtlara geçti.

Diğer dikkat çeken rekorlar

En yüksek kar kalınlığı: 21 Mart 2025'te Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit bölgesinde 280 santimetre olarak ölçüldü.

En soğuk gün: 25 Şubat 2025'te Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 35,1 derece olarak kayıtlara geçti.

En sıcak gün: 25 Temmuz 2025'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçüldü.

En fazla yağış: 23 Ekim 2025'te Çanakkale Gökçeada Havalimanı'nda 167 kilogram/metrekare olarak gerçekleşti.

Deniz suyu sıcaklığı: En yüksek 24 Temmuz 2025'te Antalya Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde 32,2 derece, en düşük 2 Şubat 2025'te Artvin'in Arhavi ilçesinde 6,1 derece olarak belirlendi.

Rapor, yıl boyunca Türkiye genelinde gözlemlenen ekstrem hava olaylarına ilişkin verileri derleyerek kamuoyunun bilgisine sundu.

