MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta

MGM, 2025 'Yılın En'leri'ni açıkladı: En yüksek rüzgâr saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta ölçüldü; yıl boyunca kar, sıcaklık ve yağış rekorları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:42
MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta

MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2025 yılına ait meteorolojik verilerin yer aldığı ’Yılın En’leri çalışmasını paylaştı. Açıklanan verilere göre yılın en yüksek rüzgâr hızı 13 Şubat 2025 tarihinde Bayburt Kop Kayak Merkezinde saatte 176,4 kilometre hızla esen rüzgâr olarak kayıtlara geçti.

Diğer dikkat çeken rekorlar

En yüksek kar kalınlığı: 21 Mart 2025'te Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit bölgesinde 280 santimetre olarak ölçüldü.

En soğuk gün: 25 Şubat 2025'te Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 35,1 derece olarak kayıtlara geçti.

En sıcak gün: 25 Temmuz 2025'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçüldü.

En fazla yağış: 23 Ekim 2025'te Çanakkale Gökçeada Havalimanı'nda 167 kilogram/metrekare olarak gerçekleşti.

Deniz suyu sıcaklığı: En yüksek 24 Temmuz 2025'te Antalya Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde 32,2 derece, en düşük 2 Şubat 2025'te Artvin'in Arhavi ilçesinde 6,1 derece olarak belirlendi.

Rapor, yıl boyunca Türkiye genelinde gözlemlenen ekstrem hava olaylarına ilişkin verileri derleyerek kamuoyunun bilgisine sundu.

METEOROLOJİ 2025'İN 'EN'LERİNİ AÇIKLADI: EN YÜKSEK RÜZGÂR HIZI BAYBURT'TA ÖLÇÜLDÜ

METEOROLOJİ 2025'İN 'EN'LERİNİ AÇIKLADI: EN YÜKSEK RÜZGÂR HIZI BAYBURT'TA ÖLÇÜLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MGM 2025 'Yılın En'leri: En Yüksek Rüzgâr Saatte 176,4 kilometre ile Bayburt’ta
2
Fındık İçin Kahverengi Kokarca Toplanıyor: Samuray Arısıyla Biyolojik Mücadele
3
Gümüşhane pazarlarında 52 yıl: Arif Elmas'tan dürüstlük dersi
4
Safranbolu'da Yaşlı Adamın Sokak Kedilerine Şefkati Yürek Isıttı
5
Bolu’da Zabıta Serkan Güleç, Yıkımdan Türk Bayrağını Kurtardı
6
Ağrı Dağı’nda Zirveyi Saran Mercek Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
BEUN 2025-2026 Dış Paydaş Toplantısı: Üniversite-Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları