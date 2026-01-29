Ağrı Dağı’nda Zirveyi Saran Mercek Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre zirvesini saran mercek bulutu, karla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu; fotoğrafçılar ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:35
Ağrı Dağı’nın Zirvesinde Nadir Mercek Bulutu

Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağının zirvesinde oluşan mercek bulutu, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Halk arasında "şapka" olarak adlandırılan bu nadir doğa olayı, karla kaplı zirveyi tamamen sararak izleyenlerde hayranlık uyandırdı.

Üç Ülkeden Görülebilen Eşsiz Manzara

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınır hattında yer alan ve üç ülkeden de görülebilen Ağrı Dağı, zirvesini çevreleyen bu eşsiz bulut oluşumuyla bir kez daha doğaseverlerin ilgisini çekti. Meteorolojik koşulların etkisiyle meydana gelen mercek bulutu, dağın zirvesinde dairesel ve şapka biçimini andıran bir görünüm oluşturdu.

Karla kaplı zirveyle bütünleşen bulut, Ağrı Dağı’nın heybetli siluetini daha da belirgin hale getirdi. Nadir görülen bu doğa olayı, dağın zirvesini adeta beyaz bir örtü gibi sardı.

Fotoğrafçılar ve Sosyal Medya Tepkileri

Oluşan manzarayı fark eden fotoğraf tutkunları, Ağrı Dağı’nı farklı açılardan görüntüleyerek bu anı ölümsüzleştirdi. Dağın "şapkalı" görüntüsü, sosyal medya platformlarında da ilgi görürken, paylaşılan kareler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ağrı Dağı, dağcılık faaliyetleri, doğa yürüyüşleri ve manzara turizmiyle öne çıkıyor. Kış aylarında beyaz örtüsüyle dikkat çeken dağ, yılın farklı dönemlerinde oluşan bulut yapıları ve doğal manzaralarıyla ziyaretçilere görsel zenginlik sunuyor.

Bölge Turizmine Katkı ve Yerel Görüş

Bölgede büyük bir tesis kurarak turizme katkı sağlayan işletme sahibi Abdulkadir Ardin, dağın yılın her döneminde farklı güzellikler sunduğunu ifade etti. Ardin, "Ağrı Dağı, sahip olduğu doğal yapı ve görsel zenginlikle her mevsim ilgi odağı oluyor. Özellikle zirvede oluşan mercek bulutları, dağın ihtişamını daha da ön plana çıkarıyor." dedi.

Zirvesini saran mercek bulutuyla Ağrı Dağı, doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

