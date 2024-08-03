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Laodikeia'daki Skylla Heykelleri Arkeoloji İçin Eşsiz Bir Keşif

Laodikeia Antik Kenti'nde bulunan Skylla heykelleri, dünyanın en eski eser grubu olma özelliği taşıyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:18
Laodikeia'daki Skylla Heykelleri Arkeoloji İçin Eşsiz Bir Keşif

Skylla Heykellerinin Eşsiz Önemi

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentte keşfedilen Skylla grubu heykellerinin, dünya arkeoloji tarihinde bulunan ve orijinaline göre yapılan en erken eser grubu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şimşek, bu keşiflerin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından tanıtıldığını belirterek, "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Heykellerin Keşfi ve Özellikleri

Heykellerin bulunduğu Batı Tiyatrosu sahne binasında yapılan restorasyon çalışmalarında, pagan inancının sona erip Hristiyanlığın başlaması sürecinde heykellerin bir kısmının zarar gördüğü ve dolgu alanlarına atıldığı tespit edilmiştir. Skylla grubu heykelleri arasında; Skylla başı, onun etrafındaki vahşi köpeklerin saldırdığı Troia Savaşları kahramanı Odysseus'un gövdesi ve diğer figürler yer almaktadır.

Barok Sanat ve Tarihsel Değer

Prof. Dr. Şimşek, bu heykellerin Rodoslu heykeltıraşlar tarafından milattan önce 2. yüzyılda yapıldığını ifade ederek, araştırmalarının, geç Helenistik dönem ile erken Roma Dönemi'ne ait eşsiz bir grupta yer aldığını belirtti. Özellikle, Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda keşfedilen bu eserlerin renginin korunmuş olmasının, arkeoloji dünyası için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu vurguladı.

Homeros'un Efsanesiyle Bağlantı

Skylla, Homeros’un "Odysseia" destanındaki önemli bir karakterdir. Efsaneye göre, Odysseus’un memleketine dönüş yolculuğunda karşılaştığı deniz canavarıdır. Bu heykel grubunun da, bu destanda belirtilen olaylarla somut verilerle başlatılan önemli bir bağlantı sunduğunu söyleyebiliriz.

Prof. Dr. Şimşek, Skylla'nın muhteşem detaylarla işlendiğini ve heykellerin kalitesinin, günümüze kadar korunmuş olmasının önemine dikkat çekti. Vahşi Skylla köpeğinin saldırdığı figürler, gerçekçi detaylarla günümüze ulaşmış ve böylece arkeoloji dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri...

Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Denizli'de "Geleceğe Miras Laodikeia Projesi" kapsamında keşfedildiğini duyurduğu "eşsiz ve renkli" Skylla grubu heykellere ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

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