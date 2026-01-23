Levent Çakmur’un Dayısı Hulusi Taymuş Vefat Etti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’un dayısı 94 yaşındaki Hulusi Taymuş, Hacı Fakirullah Bilgin Camii’ndeki cenaze namazı sonrası Düztoprak Mahallesi’ne defnedildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:57
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un dayısı Hulusi Taymuş hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin

Hulusi Taymuş'un cenazesi Hacı Fakirullah Bilgin Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düztoprak Mahallesi'nde toprağa verildi. Merhumun 94 yaşında olduğu bildirildi.

Aile ve spor camiasından katılım

Merhum, eski güreşçilerden Cihat Taymuş'un babasıydı. Levent Çakmur, dayısına son görevini yerine getirirken, Hulusi Taymuş dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum GSİM ilçe ve şube müdürleri, GSİM çalışanları ve spor dünyasından çok sayıda isim cenaze namazına katıldı. Eski güreşçilerden Cihat Taymuş ile Taymuş ailesinin diğer bireyleri ve GSİM Müdürü Levent Çakmur taziye dileklerini kabul etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

