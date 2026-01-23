Levent Çakmur’un dayısı Hulusi Taymuş vefat etti

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un dayısı Hulusi Taymuş hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin

Hulusi Taymuş'un cenazesi Hacı Fakirullah Bilgin Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düztoprak Mahallesi'nde toprağa verildi. Merhumun 94 yaşında olduğu bildirildi.

Aile ve spor camiasından katılım

Merhum, eski güreşçilerden Cihat Taymuş'un babasıydı. Levent Çakmur, dayısına son görevini yerine getirirken, Hulusi Taymuş dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum GSİM ilçe ve şube müdürleri, GSİM çalışanları ve spor dünyasından çok sayıda isim cenaze namazına katıldı. Eski güreşçilerden Cihat Taymuş ile Taymuş ailesinin diğer bireyleri ve GSİM Müdürü Levent Çakmur taziye dileklerini kabul etti.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ LEVENT ÇAKMUR’UN DAYISI HULUSİ TAYMUŞ HAYATINI KAYBETTİ.