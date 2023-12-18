Limon kadar ekşi mandalinaları bal gibi tatlı yapan yöntem!

Mandalina çok popüler bir aromaya sahip bir narenciye meyvesidir. Tatlı, mayhoş ve ferahlatıcı tadıyla bilinen mandalinanın sağlık açısından da pek çok faydası bulunuyor.

Mandalinanın en büyük özelliği C vitamini açısından zengin olmasıdır. Bu özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz vücudu enfeksiyonlardan korur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde hücresel yaşlanmayı yavaşlatır ve kanser riskini azaltır.

Mandalina aynı zamanda sindirim sağlığına da katkıda bulunur. İçerdiği lif sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçer.

Ayrıca sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırarak besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Mandalina tüketimi de kalp sağlığı açısından önerilmektedir. İçerdiği potasyum ile birlikte kan basıncını düzenler, kalp krizi riskini azaltmaya destek verir. Ayrıca kolesterol seviyelerinin düşürülmesi kan damarlarının tıkanmasını önler.





EKŞİ MANDALİNA ASLINDA DAHA FAYDALI

Öte yandan uzmanlara göre ekşi mandalina daha etkili. Ancak pek çok kişi ekşi mandalinadan hoşlanmaz. Ekşi portakalın nasıl tatlı hale getirileceğini paylaşıldı. İşte o yöntem;

Meyveyi büyük ve derin bir kabın içerisine koyun. Daha sonra meyveyi suyla kaplayın.

Not: Suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. İdeal sıcaklık yaklaşık 40 derecedir. Daha sonrasında 10 dakika bekleyin.

Meyvenizin daha da tatlı olmasını istiyorsanız ikinci bir yöntem daha var. Mandalinaları bir kase buzun içinde de bekletebilirsiniz. Tüm aşamalardan geçtikten sonra mandalinanın tadının değişmesi gerekiyor. Sıcaklık değişimlerinden dolayı asit kaybolduğundan yemesi daha lezzetli hale gelir.