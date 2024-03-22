Limon suyunu çıkarmanın en kolay yolu! Bir damlası bile ziyan olmayacak

Şeflerin kullandığı limon suyu çıkarma yöntemi oldukça basittir. Limonu mikrodalgada 10-15 saniye kadar ısıtın. Mikrodalgada ısıtıldığında limonun içindeki su daha kolay buharlaşır ve limonun sıkılması daha kolay olur.

Isıtıldıktan sonra limonu yuvarlayın ve biraz sıkın veya içindeki suyunun serbest kalması için tezgaha vurun. Limon sıkmak, limonun tüm suyunu çıkarmanın kolay bir yoludur.





Bu yöntem limon suyunun çıkarılmasını kolaylaştırdığı gibi limon aromasının da daha yoğun olmasını sağlar. Yemeklerinize ve içeceklerinize nasıl daha lezzetli limon aroması katacağınızı öğrenin.

Limonun tüm suyunun çıkarılmasını sağlayan bu kullanışlı yöntem sayesinde mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha pratik ve keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Bu yöntemi deneyerek limonun tüm suyunu kolaylıkla elde edebilirsiniz.