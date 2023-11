Lisans mezunlarına Kızılay'da iş imkanı! KPSS şartı olmadan memur alımı yapılacak

Kızılay, 20 Kasım 2023 tarihinde yayımladığı memur alımı ilanlarıyla bünyesindeki kadro eksikliğini gidermeye hazırlanıyor. İşin Olsa ekibi olarak, sizlere bu önemli gelişme hakkında detaylı bilgiler sunuyoruz.





Alım Yapılacak Kadrolar

Kızılay'ın memur alımı ilanına göre, aşağıdaki kadrolarda alım gerçekleştirilecektir:

Satın Alma Uzmanı

İletişim Uzmanı

İnsan Kaynakları Uzmanı

Bu kapsamda, söz konusu uzmanlık alanlarında görev alacak nitelikli personel arayışı devam ediyor.

Başvuru İçin Aranan Şartlar

Kızılay memur alımı için adaylardan talep edilen genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Seyahat engeli bulunmamak

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabilme yeteneğine sahip olmak

KPSS Şartı Yok!

Kızılay'ın memur alımı ve personel alımı için dikkat çeken bir detay ise KPSS şartının aranmıyor olmasıdır. Adaylardan, genel eğitim ve nitelikleri sağlamaları beklenmektedir. KPSS'siz personel alımı kontenjan detayları aşağıdaki gibidir.





İnsan Kaynakları Uzmanı Alımı Şartları

Lisans mezuniyeti (Tercihen İİBF, Mühendislik vb.), diğer ilgili lisans bölümleri,

En az 3 yıl deneyim,

İngilizce bilgisi (okuma, yazma, konuşma),

MS Office ve Office 365 programlarına hakim,

Aktif SAP kullanım bilgisi,

Bütçe yönetimi ve uygulamalarına hakim,

Mevzuat bilgisi,

İş Kanunu'na hakim,

Dokümantasyon ve ileri seviye raporlama bilgisi,

Bordro ve özlük süreç bilgisine hakim,

İlgili mali mevzuata hakim,

Kavramsal düşünme becerisi,

Planlama ve organizasyon becerisi.

İletişim Uzmanı Alımı Şartları

Lisans mezuniyeti (Tercihen İletişim Fakültesi Bölümleri, Diğer İlgili Lisans Bölümleri),

En az 5 yıl deneyim,

İyi seviyede İngilizce bilgisi,

MS Office ve Office 365 programlarına hakim,

Tercihen SAP HR yazılımları kullanım bilgisi,

Dokümantasyon yönetimi ve raporlama bilgisi,

Yazışma kuralları bilgisi,

Kavramsal düşünme becerisi,

Planlama ve organizasyon becerisi,

Zamanı etkin yönetme yeteneği,

Takım çalışmasına yatkınlık.

Satın Alma Uzmanı Alımı Şartları

Lisans mezuniyeti (Tercihen İİBF vb.), diğer ilgili lisans bölümleri,

En az 3 yıl deneyim,

Tercihen İngilizce bilgisi,

Satın alma ve sözleşme yönetimi süreçlerine hakim,

Resmi yazışma yapabilme,

Hukuksal evrak süreçlerine hakim,

Dokümantasyon ve raporlama bilgisi,

MS Office ve Office 365 programlarına hakim,

Aktif SAP kullanım bilgisi,

Kavramsal düşünme becerisi,

Planlama ve organizasyon becerisi.





Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Kızılay'ın ilanlarına başvurular sadece online olarak kabul edilmektedir. 20 Kasım 2023 tarihi itibariyle başlamış olan başvurular, ilan kontenjanları dolana kadar devam edecektir. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvurun!

Türk Kızılayı'nın Tarihçesi

Türk Kızılayı, Türkiye'de insani yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürüten köklü bir kuruluştur. 1868 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yardım kuruluşu olarak kurulan Kızılay, o günden bu yana ülkede ve dünya genelinde pek çok insana yardım eli uzatmıştır.

Türk Kızılayı'nın temel amacı, toplum içindeki ihtiyaç sahibi birey ve topluluklara yardım etmek, acil durum müdahalelerinde bulunmak ve sosyal hizmet alanında faaliyet göstermektir. Kızılay, geniş bir gönüllü ağına sahiptir ve bu gönüllüler, insanların yardıma ihtiyaç duydukları her an ve her yerde aktif bir rol oynarlar.

Kızılay'ın faaliyet alanları arasında kan bağışı kampanyaları, afet ve acil durum müdahaleleri, yoksullara gıda ve giysi yardımı, sağlık hizmetleri, eğitim projeleri ve sosyal yardım projeleri yer alır. Kuruluş, özellikle doğal afetler, savaşlar, içsel göçler ve benzeri zorlayıcı durumlar karşısında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek yardım elini uzatır.

Türk Kızılayı'nın ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir konuma sahip olması, güvenilir bir yardım kuruluşu olarak tanınması, yıllardır sürdürdüğü etkili çalışmalarla mümkün olmuştur. Kızılay, sadece maddi yardımla değil, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik uzun vadeli projelerle de topluma katkıda bulunur.

Türk Kızılayı, insan odaklı bir anlayışla, yardıma muhtaç herkese umut ve destek sunmaya devam etmektedir. Bu nedenle, kuruluşun faaliyetlerine destek olmak ve gönüllü olarak katkıda bulunmak, toplumun dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.