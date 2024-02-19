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Lise Mezunlarına Müjde! Aksaray Üniversitesi Temizlik, Destek ve Büro Personeli Alımı Yapıyor

Aksaray Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli olarak 10 yeni personel alacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:04
Lise Mezunlarına Müjde! Aksaray Üniversitesi Temizlik, Destek ve Büro Personeli Alımı Yapıyor

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ’NDEN YENİ İSTİHDAM FIRSATI!

Aksaray Üniversitesi, akademik ve idari kadrosunu güçlendirmek için yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Üniversite, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca 10 sözleşmeli personel alacak. Adaylar, belirlenen şartları taşımalı ve belirtilen tarihler arasında başvurularını şahsen yapmalıdır.

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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN BİLGİLERİ

Aksaray Üniversitesi, farklı alanlarda hizmet verecek sözleşmeli personel alımı yapacak. Alınacak pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde:

4 Büro Personeli,

3 Sağlık Teknikeri,

3 Destek Personeli,

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KRİTERLERİ VE ŞARTLAR

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve sağlık durumunun görevini yapmasına engel teşkil etmemesi bulunuyor. Ayrıca, erkek adaylar için askerlik şartı aranıyor.

KPSS’den Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için ise P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak da gereklidir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM YAŞ SINIRI VE ÖZEL ŞARTLAR

Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Her pozisyon için özel şartlar ve nitelikler de bulunmaktadır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Başvurular, ilanın yayım tarihi itibarıyla başlamış olup, 15 gün içinde tamamlanmalıdır. Adaylar, başvurularını 19 Şubat - 5 Mart 2024 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.

Aksaray Üniversitesi personel alımı ne zaman? 19 Şubat - 5 Mart 2024 tarihleri arasında.

Aksaray Üniversitesi personel alımı için KPSS şartı nedir? Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için P93 puan türünden en az 60 puan.

Aksaray Üniversitesi personel alımı başvuru adresi neresi? Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı.

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