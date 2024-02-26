Lise Mezunlarına Polis Olma Şansı! 2024’te 2500 Kişi Alınacak!

Polis Akademisi Başkanlığı Lise Mezunu 2500 Polis Alacak!

Polis Akademisi Başkanlığı, lise mezunu polis alımı için ÖSYM ile anlaştı. Başkanlık, 2024 yılında yapılacak YKS TYT puanı ile 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2500 polis memuru adayı alacak. Atanan adaylar, Polis Akademisi’ne bağlı Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görecek ve başarılı olduklarında polis memuru olarak göreve başlayacak. Adaylar, atama işlemlerini tamamlamak için istenilen belgeleri Başkanlığa teslim etmeli. Başkanlık, lise mezunu polis alımıyla ilgili duyuru, ilan ve bilgilendirmeleri resmi internet sitesinde yayınladı. İşte, Polis Akademisi Başkanlığı lise mezunu polis alımı hakkında tüm detaylar…





Polis Akademisi Başkanlığı Lise Mezunu 2500 Polis Alım için Atanan Adayların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

ÖSYM Başkanlığı tarafından 19.02.2023 gerçekleştirilen 2024-1 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Kura Usulü ile Yapılan Yerleştirme sonucu Başkanlığın kadrosuna atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler şunlardır:

Atama Formu (Başkanlığın resmi internet sitesinden indirilecek)

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

Nüfus cüzdanının aslı veya noter onaylı sureti

2 adet vesikalık fotoğraf

Engelli Sağlık Kurulu Raporu (Başkanlığın resmi internet sitesinde belirtilen hastanelerden alınacak)

Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilecek)

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Başkanlığın resmi internet sitesinden indirilecek)

Polis Akademisi Başkanlığı Lise Mezunu 2500 Polis Alımı için TYT taban puanı ne olacak?





Bilindiği üzere PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS TYT puanı üzerinden gerçekleştirilecek. Bu bağlamda, 2024 Yılı PMYO Polis Alımı için TYT'de en düşük 250 Ham Taban puanına sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca, Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ise 200 Ham Taban puanı şartı aranacaktır.

Yaş şartı nedir?

Başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Eğitim şartı nedir?

PMYO lise mezunu adaylardan alım yapılacak olup, adayların "Lise ve dengi okul mezunu" olmaları gerekmektedir.

Boy şartı belli oldu!

Kadınlar için minimum 162 cm, erkekler için ise minimum 167 cm boy şartı aranacak. Ayrıca, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmalıdır.

2024 Yılı PMYO Polis Alımı Başvuruları Ne Zaman Alınacak?

2024 yılı PMYO polis alımı, 2024 YKS TYT puanlarıyla değerlendirilecektir. 2023 YKS başvuruları 1 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak olup, sınavlar 8 Haziran 2024 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacaktır.

YKS Başvuruları Alınıyor!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular 1 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebilir.

Geç Başvurular İse

5-7 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Bu süreçte sınav ücreti, 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında %50 artırımlı olarak ödenmelidir.

Atanan adaylar, istenilen belgeleri 15 Mart 2024 tarihine kadar Başkanlığın Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilmeyen belgeler nedeniyle ataması yapılamayan adayların hakları saklı tutulmayacaktır. Adaylar, atama işlemleri hakkında daha fazla bilgi için Başkanlığın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya Başkanlığın Personel Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

https://ais.osym.gov.tr