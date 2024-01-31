Lise Mezunlarına Tarım Ve Orman Bakanlığında İş Fırsatı! 81 ilde 1791 Kişi Alınacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, KPSS 2024/4 ile Sözleşmeli 1791 Personel Alımı Yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, lise mezunu adaylara kamuda iş imkanı sunuyor. Bakanlık, KPSS 2024/4 ile 1791 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Adaylar, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesinden tercih yapabilecek.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, lise mezunu adaylar arasından 1791 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, Türkiye genelinde yapılacak. Alınacak personel sayısı ve pozisyonları şöyle:

281 Destek Personeli ( Şoför )

1433 Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi )

77 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranacak. Genel şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak

KPSS şartı olarak ise adayların 2022 yılında yapılan KPSS’den KPSSP94 puan türünden puan almış olmak

Özel şartlar ise tercih edilecek pozisyona göre değişiklik gösterecek. Özel şartlar şunlar:

2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

Şoför alımı için (6514) D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak ve başvuru şartlarında yer verilen yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgeleri karşılayan eski ve yeni sürücü belgesi sınıfları arasındaki uyumu sağlamak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için (6551) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi (Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış) olmak ve (7303) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aranan şartları taşımak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKATSIZ MEMUR ALIMI NASIL YAPILACAK?





Tarım ve Orman Bakanlığı, lise mezunu adaylara mülakatsız memur alımı yapacak. Adaylar, KPSS 2024/4 tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarına göre tercih yapabilecek. Tercihler, ÖSYM’nin internet sitesinden yapılacak. Adayların KPSS puanı, tercih sırası ve kontenjan durumuna göre yerleştirme sonuçları belirlenecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için tercihler, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanmıştır. Tercih kılavuzuna BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacak. Adayların tercih işlemleri 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu Önemli Bilgiler:

Tercihler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak yapabilecektir.

Tercih işlemleri için kılavuz, adaylar tarafından dikkatle incelenmelidir.

Tercihler, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu personel alımı için tercihler, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu personel alımı kaç kişi yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu personel alımı için 1791 sözleşmeli personel alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu personel alımı için genel ve özel şartlar aranacak. Genel şartlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, KPSS şartı olarak ise adayların 2022 yılında yapılan KPSS’den KPSSP94 puan türünden puan almış olmak şeklindedir. Özel şartlar ise tercih edilecek pozisyona göre değişiklik gösterecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu personel alımı nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu personel alımı, mülakatsız olarak yapılacak. Adaylar, KPSS 2024/4 tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarına göre tercih yapabilecek. Tercihler, ÖSYM’nin internet sitesinden yapılacak