Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor

Iğdır Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları ve Tarihleri Neler?

Iğdır Üniversitesi, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, bünyesindeki eksikliği gidermek üzere farklı kadrolarda 5 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Adayların, 2022 KPSS’den en az 55 puan almış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olması gerekiyor. Başvurular, 12-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Üniversiteye şahsen yapılacak. Peki, başvuru kontenjan dağılımı nedir? Başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar…







IĞDIR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU KONTENJAN DAĞILIMI



Iğdır Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için aşağıdaki tabloda belirtilen kadro ve pozisyonlara başvuru kabul edecektir.

Kadro/Pozisyon Unvan Kontenjan KPSS Puan Türü

4/B Büro Personeli 1 KPSSP94

4/B Laborant 1 KPSSP93

4/B Şoför 1 KPSSP94

4/B Tekniker 1 KPSSP93

4/B Teknisyen 1 KPSSP94

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI





Iğdır Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için adaylardan aşağıdaki genel ve özel şartları arayacaktır.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 12/02/2024 tarihi itibarıyla 38 (otuz sekiz) yaşını bitirmemiş olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Özel Şartlar

2022 KPSS’den Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için P93 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

Başvurulan kadro veya pozisyonun gerektirdiği eğitim düzeyine ve bölüme sahip olmak.

Başvurulan kadro veya pozisyonun gerektirdiği sertifika veya belgeye sahip olmak.

Başvurulan kadro veya pozisyonun gerektirdiği deneyim veya tecrübeye sahip olmak.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU SÜRECİ

Iğdır Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için aşağıdaki başvuru sürecini uygulayacaktır.

Başvurular, 12/02/2024 - 27/02/2024 tarihleri arasında Üniversiteye şahsen yapılacaktır.

Başvuru formu, 5 internet sitesinden temin edilecektir.

Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Başvuru sonuçları, 5 internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, 5 internet sitesinde duyurulacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurular, 12/02/2024 - 27/02/2024 tarihleri arasında Üniversiteye şahsen yapılacaktır. Başvuru sonuçları, 5 internet sitesinde ilan edilecektir.

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için hangi kadro ve pozisyonlar var?

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için 4/B kadrosunda Büro Personeli, Laborant, Şoför, Tekniker ve Teknisyen pozisyonları bulunmaktadır. Toplam 5 sözleşmeli personel alınacaktır.

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için KPSS şartı nedir?

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için adayların, 2022 KPSS’den Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için P93 puan türünden en az 55 puan almış olması gerekmektedir.