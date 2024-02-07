Lise ve Ön Lisans Mezunlarına GİBTU’dan İş Fırsatı! KPSS Puanıyla Sözleşmeli Personel Alınacak

GİBTU 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTU), kadrosundaki eksiklikleri gidermek amacıyla personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversite 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 6 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, üniversitenin akademik ve idari birimlerinde ihtiyaç duyulan pozisyonlara yapılacak. Başvuru süreci ve detaylarıyla ilgili bilgileri haberimizde.







GİBTU 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLAR NELER?

GİBTU, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından farklı meslek gruplarına göre 6 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alınacak personeller şöyle:

2 Tekniker (Elektrik-Elektronik, Bilgisayar)

3 Teknisyen (Elektrik, Elektronik, Bilgisayar)

1 Destek Personeli (Temizlik, Güvenlik, Yemekhane)

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, sağlık açısından görevini yapmaya engel bir durumu bulunmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması, başvurduğu meslek için gerekli niteliklere sahip olması gerekiyor.

GİBTU 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurular, 7-21 Şubat 2024 tarihleri arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3. Kat 308 nolu odaya şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler şunlar:

Başvuru formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi

Özgeçmiş

2 adet vesikalık fotoğraf

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Başvuru sonuçları, GİBTU’nun resmi internet sitesinde ilan edilecek. Başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda adayların mesleki bilgi, beceri ve yeterlilikleri değerlendirilecek.

GİBTU 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİBTU HAKKINDA BİLGİ

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2018 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin amacı, İslam medeniyetinin bilim ve teknoloji alanındaki mirasını günümüze taşımak, bu alanda yeni katkılar sağlamak ve topluma hizmet etmektir. Üniversitenin 3 fakültesi, 1 enstitüsü, 1 yüksekokulu ve 1 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversite, Gaziantep’in merkez ilçesi Şehitkamil’de yer almaktadır.

GİBTU personel alımı 2024: GİBTU, 2024 yılında 6 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Başvurular 7-21 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir.



GİBTU personel alımı başvuru şartları: GİBTU personel alımı için başvuru şartları, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, sağlık açısından görevini yapmaya engel bir durumu bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, başvurduğu meslek için gerekli niteliklere sahip olmaktır.

GİBTU personel alımı başvuru formu: GİBTU personel alımı için başvuru formu, GİBTU’nun resmi internet sitesinden indirilebilir veya Personel Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilir.

GİBTU personel alımı başvuru adresi: GİBTU personel alımı için başvuru adresi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3. Kat 308 nolu odadır.

GİBTU personel alımı başvuru sonuçları: GİBTU personel alımı için başvuru sonuçları, GİBTU’nun resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacaktır.