Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Ege Bölgesi'nde yaşayan kişiler için sağlık hizmetleri erişimi kolaylaşacaktır. Tüm detaylar haberimizde.
O BÖLGEDE YAŞAYANLARIN DİKKATİNE!
Ege Bölgesi'nde yaşayan kişiler için SGK destek sağlamaktadır. Termal kaplıca tedavisi gören kişiler için sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacaktır.
Sağlık kurulunun raporuyla kaplıca tedavisi onaylanan kişiler için düzenleme getirildi. Yol giderleri, günlük harcama, refakatç masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Tedavi süresi içerisinde maddi yükün hafifletilmesi hedeflenmektedir. Masraflar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanacaktır.