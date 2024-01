Lokum gibi et pişirmenin altın sırrı verildi! Bir daha asla diri kalmayacak

Bu yöntemle pişirilen etler asla sert kalmıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LOKUM GİBİ ET PİŞİRMENİN SIRLARI

Kırmızı etin daha lezzetli ve sağlıklı pişirilmesi için uzman isimler kuyruk yağı önerisinde bulunuyor. Kuyruk yağı etin daha lezzetli ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Prof. Dr. Canan Karatay kırmızı et pişirirken kuyruk yağı kullanmanın önemiyle ilgili şu sözleri söyledi; 'Kuyruk yağı yediğiniz zaman ömrünüz uzar.' Kuyruk yağıyla et pişirmek için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 kilogram koyu but kuşbaşı doğranmış, 100 gram kuyruk yağı, yarım bardak sıcak su, tuz, karabiber, kekik. İlk olarak kuyruk yağı ince şekilde doğranır ve yağını salana kadar kavrulur. Daha sonra kuşbaşı et eklenir ve kısık ateşte kavrulur. Et kendi suyunu salıp tekrar çekmeye başladıktan sonra sıcak su eklenir. Ağzı kapatılır ve 45 dakika daha pişirilir.





Pişme sırasında ara ara tencere kapağı açılmadan sallanır ve etler çevrilir. Etler yumuşadıktan sonra baharatları eklenir ve karıştırıldıktan sonra altı kapatılır. Prof. Dr. Canan Karatay ve yüzyıllar önce İbn-i Sina da kuyruk yağının önemine dikkat çekmiştir. Ayak ve kelleden yapılan çorbanın faydalarına değinen Karatay bu çorbanın hastalığa iyi geldiğini söylemiştir. Karatay bu konuyla ilgili şu sözleri söyledi; 'Kelle ve ayak paça süper bir besin. O kadar süper ki bizim gibi yaşlıların diz, kalça, bel ağrılarına iyi gelir. Hastalıkları engeller, koronavirüsü engeller ve bütün virüsleri engeller. Vücudun bağışıklık sistemi güçlü olursa insana hiçbir hastalık bulaşmaz. Onun için sabah akşam kelle paça yemenin ihmal edilmemesi gerekir. Kolajen iyidir, glikoz amini iyidir, mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenler ve hastalanmanızı engeller, kalp hastalığını engeller, grip ve Alzheimer hastalıklarını engeller ve çocuklar öksürmez.' Yüzyılla önce İbn-i Sina da El- Kanun fi't Tıb kitabında paça çorbasıyla ilgili şu sözleri yazmıştır; 'Öksürüğe iyi gelir, iyi bir kimusa dönüşür ve bağırsakların yumuşamasını sağlar.'