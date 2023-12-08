Lüks restoranlar yemeğe hep katıyor! Dışarda servet değerinde, evde bedava

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Dışarıda restoranlarda neredeyse her yemeğin içine eklenen mozarella peynirini evinizde birkaç saat içinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peynir hazırlamak uzun sürecek bir işlem gibi dursa da sadece süt ve sirkeye ihtiyacınız var. Sütün sirke yardımıyla kesilmesi gerekiyor ve bu şekilde daha kaliteli mozarella peyniri yapılabiliyor. Hazırladığınız peyniri yemeklerin içinde, salatalarda ve kahvaltılarda kullanabilirsiniz. Mozarella peyniri yapmak için 1 bardak sirke, 1/4 çay bardağı içme suyu, tuz ve isteğe göre süte ihtiyacınız var. İlk olarak süt geniş ir tencere alınarak 38-40 dereceye gelene kadar ısıtılır. Daha sonra sirke ve su birbirine karıştırılır.





Sirkeli su ocaktan alınan sütün içine eklenir ve süt koyulaşmaya başladığı zaman tahta kaşıkla karıştırılır. Süt kesilmeye başladığı zaman bir bıçakla küçük parçalara ayrılarak karıştırmaya devam edilir. Daha sonra tencere tekrar ocağa koyulur ve ısınan süt tekrar karıştırılır. Peynirin tam kıvama gelmesi için ısınan sütün pıhtılaşmış haliyle karıştırılmaya devam edilmesi gerekiyor. Süt tamamen pıhtılaştıktan sonra şekil verilir. Daha sonra peynirin soğuk suda bekletilmesi gerekiyor. Bu şekilde iyice katılaşmış olur. Daha sonra tuz ekleyerek buzdolabında saklanır. Özellikle İtalyan mutfağında sık sık kullanılan mozarella peyniri lazanya yemeklerinde ve pizza çeşitlerinde kullanılabilir. Mozarellanın tadı hafif ve tazedir. Peynir genellikle inek sütünden elde edilir ancak duruma göre keçi sütü de tercih edilebilir. Bu sebeple peyniri yapacağınız zaman tercih edilecek süte dikkat etmek gerekiyor.