Malatya'da 23 Ocak'ta Kamu İzni ve Motosiklet Yasağı

Malatya'da 23 Ocak'ta Kamu Personeline İdari İzin ve Motosiklet Yasağı

Valilikten yapılan açıklama

Malatya Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde tedbirler alındığını duyurdu.

Vali Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Ocak Cuma günü için alınan önlemleri aktardı.

İdari izin kapsamı

Malul, gazi, engelli ve hamile personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan personel ve engelli çocuğu bulunan personelden birinin 23 Ocak'ta idari izinli sayılacağı bildirildi.

Sağlık, güvenlik ve 7/24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmet gereği ilgili birimlerce değerlendirilecektir.

Trafik kısıtlaması

Yoğun kar yağışı ve don nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave önlemler alındı. Bu kapsamda 23 Ocak Cuma günü il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek, 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklandı.

Vatandaşlara uyarı

Vali Yavuz, alınan kararların vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik olduğunu belirterek, hava şartlarının normale dönmesine bağlı olarak tedbirlerin yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Açıklamada vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri istendi.

