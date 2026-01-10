Malatya'da Kış Lastiği Denetimleri Artıyor

Malatya'da il emniyet müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı ticari araçlarda kış lastiği denetimlerini yoğunlaştırdı ve sürücülere güvenli sürüş uyarıları yaptı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:08
Malatya'da kış lastiği denetimleri artırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlarda sıkı denetim yürütüyor

Malatya'da olumsuz hava şartlarına karşı sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla kış lastiği denetimleri yoğunlaştırıldı.

İl emniyet müdürlüğü ekipleri, özellikle ticari araçlar üzerinde gerçekleştirdikleri kontrollerle olası kazaları önlemeye çalışıyor. Denetimler sırasında araçların genel durumları titizlikle incelendi.

Kontroller esnasında sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş, hız kurallarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konularında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, kış lastiği kullanımının önemi hakkında da dikkat çekti.

Denetimlerin artarak süreceği ve sürücülerin kurallara uyması halinde yol güvenliğinin yükseltileceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

