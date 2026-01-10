Malatya'da Kış Lastiği Denetimleri Artıyor

Malatya'da kış lastiği denetimleri artırıldı
İl Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlarda sıkı denetim yürütüyor
Malatya'da olumsuz hava şartlarına karşı sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla kış lastiği denetimleri yoğunlaştırıldı.
İl emniyet müdürlüğü ekipleri, özellikle ticari araçlar üzerinde gerçekleştirdikleri kontrollerle olası kazaları önlemeye çalışıyor. Denetimler sırasında araçların genel durumları titizlikle incelendi.
Kontroller esnasında sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş, hız kurallarına uyulması ve takip mesafesinin korunması konularında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, kış lastiği kullanımının önemi hakkında da dikkat çekti.
Denetimlerin artarak süreceği ve sürücülerin kurallara uyması halinde yol güvenliğinin yükseltileceği belirtildi.
