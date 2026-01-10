Düzce’de Anlamlı Kaz Gecesi: 1,5 Milyon Lira Burs İçin Toplandı

Cumayeri Karslılar Derneği'nin kaz gecesinde 10 kaz açık artırmayla satıldı; 300 bin TL'lik "altın kaz" dahil toplam 1,5 milyon lira gelir Karslı öğrencilere burs olacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 20:48
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:48
Düzce’de Cumayeri Karslılar Derneği’nden Anlamlı Kaz Gecesi

Düzce’de Cumayeri Karslılar Derneği tarafından düzenlenen Kaz Gecesi, yoğun katılım ve güçlü dayanışma görüntüleriyle gerçekleştirildi. Gecede Kars kültürüne özgü ikramlar sunulurken, açık artırma usulüyle kaz satışı yapıldı.

Gecenin öne çıkanları

Toplam 10 ayrı kaz açık artırmaya çıkarıldı. Gecede "altın kaz" olarak adlandırılan kaz 300 bin liraye satıldı. Yapılan tüm satışların ardından elde edilen gelir yaklaşık 1,5 milyon lira olarak açıklandı. Elde edilen bu gelirlerin Karslı öğrencilere burs olarak dağıtılacağı bildirildi.

Başkanın açıklaması

Cumayeri Karslılar Derneği Başkanı Tayfun Kotan, gecede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumayeri Karslılar Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kaz gecemize yaklaşık 1200 kişi katılım sağladı. Kars’ımıza özgü yöresel yemekler ve kaz ikramlarımız oldu. Aynı zamanda açık artırma usulüyle kaz satışı gerçekleştirdik. Buradan elde edeceğimiz gelirlerle Karslı öğrencilerimize burs vereceğiz, ayrıca hasta olan bazı hemşehrilerimize destek olacağız. Bu tür etkinlikleri her yıl düzenleyerek yöre insanımıza katkı sunmaya devam edeceğiz".

Dayanışma ve katılım

Gecede yalnızca Karslılar değil, farklı yöre dernekleri de yer aldı. Trabzonlular Derneği açık artırmaya katılarak bir kaz satın aldı ve Karslılara destek verdi. Katılımcılar etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirterek bu tür organizasyonların artmasını temenni etti. Açık artırmada kaz satın alanlar, hem Kars kültürüne katkı sunduklarını hem de öğrencilere destek olabildiklerini ifade etti.

Cumayeri’nde düzenlenen kaz gecesi, kültürel değerlerin yaşatılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından örnek bir organizasyon olarak dikkat çekti.

