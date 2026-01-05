Malatya'da konut, rezerv alan ve sanayi çalışmaları hız kazandı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile bir araya gelerek deprem sonrası yürütülen konut, rezerv alan ve kamu yatırımları çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da katıldı.

Toparlanma sürecinde gelinen nokta

Görüşmede, 2025 itibarıyla toparlanma sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı. Hak sahipliği sürecinin devam ettiği vatandaşlar için kura çekimlerinin 2026 yılının ilk çeyreğine kadar sürdürüleceği ifade edildi.

Rezerv alanlarda hak kaybı olmayacak

Milletvekili Ölmeztoprak, rezerv alan projelerinin mevcut yapı durumu, sosyal donatılar ve ulaşım düzenlemeleri dikkate alınarak bütüncül biçimde hazırlandığını belirtti. Aynı rezerv alan içinde konut tahsisi yapılamayan hak sahipleri için rayiç bedel üzerinden mağduriyet yaratmayacak alternatiflerin sunulacağını söyledi. Sürecin kura usulü ve mevzuat çerçevesinde, şeffaflık ilkesiyle yürütüleceği; muhtarlar ve vatandaşların düzenli bilgilendirileceği bildirildi.

Yeşilyurt Sanayi Sitesi (Altay Kışlası) yerinde incelendi

Milletvekili Ölmeztoprak, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, il protokolü ve sanayi esnafıyla birlikte Altay Kışlası'nda inşa edilen Yeşilyurt Sanayi Sitesi alanında incelemelerde bulundu. Depremde ağır hasar alan sanayi sitesinin taşınma sürecine ilişkin açıklamada bulunan Ölmeztoprak, inşa edilen 714 dükkândan 708'inin teslim edildiğini, 160 dükkânda taşınmanın başladığını ve 30 dükkânda üretimin aktif olarak sürdüğünü bildirdi.

Yeni sanayi dükkanları için planlar

Sanayi alanının kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara da değinen Ölmeztoprak, 195 yeni sanayi dükkanının ihale sürecinin tamamlandığını ve ayrıca 604 ilave dükkânın daha yapılmasının planlandığını açıkladı. Esnafın taleplerinin dikkate alındığı, sürecin mağduriyet yaratmadan ve ortak akılla yürütüleceği vurgulandı.

Yeşilyurt Kaymakamlığı ziyareti

Milletvekili Ölmeztoprak, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan'ı ziyaret ederek ilçedeki kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve sahadaki uygulamaların durumunu değerlendirdi.

Ölmeztoprak, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve kararlı iradesi sayesinde kesintisiz sürdüğünü; çalışmaların Malatya Valisi Seddar Yavuz'un etkin koordinasyonu ve kurumlar arası uyumla planlı ve hızlı şekilde ilerlediğini belirtti. Sürecin, hak sahibi son kişi anahtarını alana kadar aynı titizlikle devam edeceği ifade edildi.

