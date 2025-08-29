DOLAR
Malatya Darende'de 72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali Başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde 72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kortej yürüyüşü ve mehter gösterisiyle başladı; etkinlik 3 gün sürecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:17
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşüyle açıldı. Etkinlik, ilçenin kültürel mirasını yaşatma ve ata sporlarını öne çıkarma hedefiyle kutlanıyor.

Kortej Yürüyüşü ve Mehter Gösterisi

Festival kapsamında Hükümet Konağı önünde toplanan ilçe protokolü ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaparak Köprügözü Sosyal Tesisleri'ne kadar yürüdü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da festivalde gösteri sundu.

Yetkililerden Mesajlar

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, açılış konuşmasında ilçeyi ilim, irfan, edep, kültür ve bin yıllık Türk İslam yurdu olarak tanımladı. Gülyer, birlik ve beraberliğin artırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bu ulvi günde, mübarek günde al sancağımıza selam olsun. Aziz yurdumuza selam olsun, bugünlere gelmemize vesile olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi saygı rahmet ve şükranla anıyorum. Bildiğiniz gibi Darende'miz 7 bin yıllık kültür başkenti. İlçemiz, tarihi ve manevi iklimiyle Anadolu'muzun güzide ilçelerindendir. Türk milleti, örf ve adetini sürdürmekte dünyada birinci sıradadır."

Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise Darende halkının kültürel mirasa sahip çıktığını vurgulayarak, ata sporlarının ilçede yaygınlaşması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Festival Programı

Konuşmaların ardından kurban kesildi. Festival, 3 gün boyunca çeşitli etkinlik, gösteri ve müsabakalarla devam edecek.

