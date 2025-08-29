Malatya Darende'de 72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali Başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşüyle açıldı. Etkinlik, ilçenin kültürel mirasını yaşatma ve ata sporlarını öne çıkarma hedefiyle kutlanıyor.

Kortej Yürüyüşü ve Mehter Gösterisi

Festival kapsamında Hükümet Konağı önünde toplanan ilçe protokolü ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaparak Köprügözü Sosyal Tesisleri'ne kadar yürüdü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da festivalde gösteri sundu.

Yetkililerden Mesajlar

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, açılış konuşmasında ilçeyi ilim, irfan, edep, kültür ve bin yıllık Türk İslam yurdu olarak tanımladı. Gülyer, birlik ve beraberliğin artırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti: