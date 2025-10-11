Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Konser, Tiyatro ve Söyleşiler Devam Ediyor

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Etkinlik Yoğunluğu Sürüyor

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla şehrin kültür yaşamını hareketlendirmeye devam ediyor.

Uluslararası Genç Edebiyatçılar Günleri

Uluslararası Genç Edebiyatçılar Günleri kapsamında Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde üç oturumdan oluşan kapsamlı bir program gerçekleştirildi.

İlk oturum “Üç Coğrafyadan Ortak Söz, Filistin Direniş Edebiyatı” başlığıyla düzenlendi. Oturumda Anna Vörös, Ertuğrul Rast ve Ayşe Dilara Akdeniz, Filistin edebiyatının direniş söylemindeki yeri, ortak kültürel hafıza ve edebi dayanışma biçimlerini tartıştı.

İkinci oturum “Tuna'dan Fırat'a, Yazarın Edebiyattaki Gündemi” başlığını taşıdı. Bu bölümde Gergö Körösztös, Furkan Katuç ve Gökçe Özel edebiyatın güncel söylem alanlarını ele aldı.

Son oturum “Çağdaş Edebiyatta Yeni Arayışlar, Edebiyatta Deneysel Yönelimler” olarak gerçekleştirildi. Panelde Gergö Korsos, Can Acer ve Betül Aydın çağdaş edebiyatta biçimsel ve dilsel yenilik arayışlarını, deneysel yaklaşımları değerlendirdi.

Tiyatro ve Sahne Gösterimleri

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Hayaletle Dans” oyunu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu. Oyun, Simon Williams tarafından yazıldı, Şükran Yücel tarafından çevrildi ve Saydam Yeniay tarafından yönetildi; bir huzurevinde geçen eğlenceli karmaşayı sahneye taşıdı.

Söyleşiler ve Konserler

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda düzenlenen söyleşide sevenleriyle bir araya geldi. Yoğun ilgi gören söyleşide Hatipoğlu dinleyicilerini maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı.

Murat Belet, aynı salonda verdiği konserde tasavvuf müziğinin dingin ezgilerini Malatyalılarla buluşturdu.

Cezaevi Konseri ve Toplumsal Erişim

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sanatın erişilebilirliğini artırma vizyonu doğrultusunda, Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Türk Edebiyatında Battalname Geleneği

“Battalgazi Ne Söyledi, Türk Edebiyatında Battalname Geleneği” başlıklı söyleşi Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda tarihçi-sosyolog Coşkun Yılmaz ve yazar Aykut Ertuğrul Battalname'nin edebi ve kültürel mirasını ele aldı.

Atölyeler ve Mobil Sinema

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seramik atölyesinde katılımcılar geleneksel seramik yapım tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Festivalin mobil tırı Sinema Yollarda, Doğanşehir ilçesinde açık hava sineması keyfi sunarak vatandaşlarla buluştu.

Çocuk Etkinlikleri

100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan Çocuk köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuklar Pandomim Gösterisi ve Kral Şakir Mini Şölen Çocuk Tiyatrosu ile doyasıya eğlendi.

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro gösterisine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla devam ediyor.