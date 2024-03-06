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Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı! Kadrolar az önce duyuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesine personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 08:45
Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı! Kadrolar az önce duyuruldu

Turgut Özal Üniversitesi 54 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları tek tek açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Turgut Özal Üniversitesi tarafından yapılan son duyurulara göre üniversite bünyesine Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mühendis, Teknisyen, Programcı alımı yapılacak. Başvurular 4 Mart tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı, 

üniversite bünyesine personel alımı yapılacak

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, malvarlığı aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum edilmemesi, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olması, 2022 KPSS puanının başvurulacak kadro için yeterli olması, emeklilik ya da yaşlılık maaşı alınmıyor olması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması şartlarını taşıması gerekiyor. Başvurular 19 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İkizce Mahallesi Hüseyin Atılgan Sokak No 100 Yeşilyurt Malatya adresine şahsen giderek gerekli belgeleri ibraz ederek yapılabilecek. 

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