MamekiFest Tunceli'de: Rubato ve Ali Haydar Güçlü Sahne Aldı

MamekiFest'te Rubato ve Ali Haydar Güçlü Rüzgarı
Tunceli'de düzenlenen MamekiFest etkinlikleri kapsamında Rubato grubu ve müzisyen Ali Haydar Güçlü konser verdi.
Festivalin düzenlenişi ve program
Etkinlik, Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde, 'Can Cana Tunceli' sloganıyla Mameki Parkı'nda düzenlendi.
Festival alanında stantlar kurularak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sahne alan Rubato ve Ali Haydar Güçlü, sevilen şarkılarını izleyiciler için seslendirdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde müzikseverler şarkılara eşlik ederek etkinliğe canlılık kattı.
