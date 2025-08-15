DOLAR
MamekiFest Tunceli'de: Rubato ve Ali Haydar Güçlü Sahne Aldı

MamekiFest, Rubato ve müzisyen Ali Haydar Güçlü'nün konserleriyle Tunceli Mameki Parkı'nda devam etti; etkinlik 'Can Cana Tunceli' sloganıyla düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:18
MamekiFest'te Rubato ve Ali Haydar Güçlü Rüzgarı

Tunceli'de düzenlenen MamekiFest etkinlikleri kapsamında Rubato grubu ve müzisyen Ali Haydar Güçlü konser verdi.

Festivalin düzenlenişi ve program

Etkinlik, Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde, 'Can Cana Tunceli' sloganıyla Mameki Parkı'nda düzenlendi.

Festival alanında stantlar kurularak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sahne alan Rubato ve Ali Haydar Güçlü, sevilen şarkılarını izleyiciler için seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde müzikseverler şarkılara eşlik ederek etkinliğe canlılık kattı.

Tunceli'de düzenlenen MamekiFest etkinlikleri kapsamında Rubato grubu (fotoğrafta) ve müzisyen Ali Haydar Güçlü Mameki Parkı’nda konser verdi.

