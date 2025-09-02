DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,53%
ALTIN
4.600,8 -0,08%
BITCOIN
4.548.605,86 -1,62%

Manavgat Irmağı'ndan Mavi Tura: Yunus Gözlemi ve Günlük Tekne Turları

Manavgat Irmağı'ndan kalkan tekneler, kısa ve uzun mavi turlarla turistleri Akdeniz ile buluşturuyor; turlar 750-1500 TL, bazı misafirler yunus görüyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:19
Manavgat Irmağı'ndan Mavi Tura: Yunus Gözlemi ve Günlük Tekne Turları

Manavgat Irmağı'ndan kalkan tekneler Akdeniz'e açılıyor

MUSTAFA KARABIYIK - Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Manavgat'ta, şelalenin döküldüğü ırmaktan yola çıkan tekneler, "mavi tur"a katılan turistleri Akdeniz ile de buluşturuyor.

Günübirlik turların rotası ve süreleri

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede, Manavgat Irmağı'nın doğal güzelliklerini görmek isteyen turistler günübirlik tekne turlarına katılıyor. Eskihisar Mahallesi'nde bulunan çevre yolu köprüsü altındaki iskelelerde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Her gün irili ufaklı yaklaşık 100 tekne, eğlence ve macera dolu yolculuk için hazırlık yapıyor.

Teknelere binen yerli ve yabancı turistler saat 09.30'da hareket ederek kısa veya uzun tur seçenekleri arasından tercih yapabiliyor. Kısa turta nehir gezisinin ardından denize açılan 'boğaz' mevkiinde yüzme ve yemek molası veriliyor; tatlı su ile tuzlu suyun buluştuğu noktada geçirilen süre yaklaşık 4 saat sürüyor.

Uzun turu tercih edenler ise Akdeniz'in açık sularına açılıyor; Alanya istikametine ilerleyen tekneler, Okurcalar Mahallesi açıklarındaki Yunus Adası'na uğruyor. Burada yunus gözlemi ve adadaki Roma döneminden kalma eserlerin görülmesi mümkün oluyor.

Turistler turlara kişi başı 750 ila 1500 lira arasında değişen fiyatlarla katılabiliyor.

Tekne işletmecileri ve ziyaretçi izlenimleri

Irmakta tur teknesi işleten Cemile Kaya, AA muhabirine her teknenin aile ortamında bir tur sunduğunu belirtti. Kaya, turistlerin eğlenceyi sevdiğini; bu nedenle müzikli aktivitelerin tercih edildiğini söyledi: "Bu yıl çok sayıda yerli turist ağırladık. Şanslı olan misafirlerimiz yunusları da görme fırsatı buluyor ve bu onlar için unutulmaz bir deneyim oluyor."

Kaya, günlük turların yanı sıra özel rezervasyon taleplerini de karşıladıklarını, turistleri kaldıkları otellerden servislerle aldıklarını ve "güler yüzlü ve samimi bir ortamda eğlence dolu bir gün" sunduklarını ifade etti. Yabancı turistlerin de Türkçe çalınan oyun havalarına eşlik ettiğini anlattı: "Onlar mutlu oldukça biz de çok mutlu oluyoruz."

İngiltere'den gelerek ailesiyle tura katılan Karl Bell ise turun çok keyifli ve eğlenceli geçtiğini belirterek deneyimini şöyle anlattı: "Nehirde başladık ve ardından denize açıldık. Bir tarafta tatlı su, bir tarafta tuzlu su var. Dağlar, ağaçlar, doğa harika görünüyor. Burada yapacak çok aktivite var. Muhteşem bir deniz manzarası var. Tavsiye edebileceğim daha güzel bir yer görmedim. Bütün ailelere bu tura katılmalarını öneririm. Teknede çok lezzetli yemekler var ve sonra sahilde güzel aktiviteler yapıyorsunuz."

Avusturyalı turist Csaba Lenart ve kardeşi Csenge Lenart de nehirden denize ulaştıklarında küçük bir adada mola verdiklerini ve bölgenin bir doğa harikası olduğunu vurguladı. Csenge Lenart, "Burada doğa var, deniz var, tatlı su var, mavi ve yeşilin buluştuğu muhteşem manzara var. Keyfini çıkarabileceğiniz büyük dalgalar var. Çok fazla yapabileceğiniz imkan var. İster güneşlenin, isterseniz su sporları yapın, isterseniz bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Gününüz çok güzel ve keyifli geçecek." dedi.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Manavgat'ta şelalenin döküldüğü ırmaktan yola çıkan...

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Manavgat'ta şelalenin döküldüğü ırmaktan yola çıkan tekneler, "mavi tur"a katılan turistleri Akdeniz ile de buluşturuyor.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Manavgat'ta şelalenin döküldüğü ırmaktan yola çıkan...

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hadrianopolis Antik Kenti'nde İki Dairesel Yapının Gizemi Çözülüyor
2
Düzce'deki Kadın Arıcının Yükselişi: Seher Arı Ar
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
Evde 3-4 patates varsa hemen deneyin! Sofraları şenlendirecek 3 pratik tarif
5
İnsuyu Mağarası'na 49 bin 730 Ziyaretçi: Burdur'un Yazın Serinleyen Doğal Adresi
6
Uludağ'da Fotokapana Yansıyan Kızıl Geyik ve Yavrusu
7
Manavgat Irmağı'ndan Mavi Tura: Yunus Gözlemi ve Günlük Tekne Turları

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor