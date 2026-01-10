Manavgat'ta Hortum Hasarı: Antalya Büyükşehir Hasar Tespiti Yaptı

Antalya Büyükşehir, 8 Ocak akşamı Manavgat Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde hortumun yol açtığı zararları yerinde tespit etti; destek çalışmaları başlatılacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:49
Antalya Büyükşehir, Manavgat'ta hortumun vurduğu bölgelerde hasar tespiti gerçekleştirdi

Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde seralar ve evler incelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 Ocak akşamı Manavgat’ın Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde meydana gelen hortum sonrası zarar gören seralar ve evlerde kapsamlı hasar tespit çalışması yaptı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde yaptığı incelemede çok sayıda serada ciddi hasar olduğunu belirledi. Hasarın boyutları yerinde tespit edilerek raporlandırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise evlerde oluşan zararları yerinde inceleyerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını ve destek mekanizmalarının devreye alınacağını duyurdu. Belediye, afet dönemlerinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

