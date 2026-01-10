Manavgat'ta Hortum Hasarı: Antalya Büyükşehir Hasar Tespiti Yaptı

Antalya Büyükşehir, Manavgat'ta hortumun vurduğu bölgelerde hasar tespiti gerçekleştirdi

Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde seralar ve evler incelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 Ocak akşamı Manavgat’ın Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde meydana gelen hortum sonrası zarar gören seralar ve evlerde kapsamlı hasar tespit çalışması yaptı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde yaptığı incelemede çok sayıda serada ciddi hasar olduğunu belirledi. Hasarın boyutları yerinde tespit edilerek raporlandırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise evlerde oluşan zararları yerinde inceleyerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını ve destek mekanizmalarının devreye alınacağını duyurdu. Belediye, afet dönemlerinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MANAVGAT’IN KARACALAR, SÜLEK VE KIZILAĞAÇ MAHALLELERİNDE HORTUM NEDENİYLE ZARAR GÖREN SERALARDA VE EVLERDE HASAR TESPİTİ YAPTI. VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DESTEK ÇALIŞMALARININ BAŞLATILACAĞI AÇIKLANDI.