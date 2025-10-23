Manisa'da 16 Malzemeli Demirci Tarhanası Kış Sofralarına Hazırlanıyor

Akdere Mahallesi'nde imeceyle hazırlanan şifa kaynağı tarhana

Manisa'nın Demirci ilçesinde, soğuk günler için hazırlanan 16 çeşit malzemeli tarhana, günler süren titiz bir çalışma sonucu sofralara hazırlanıyor.

İlçeye bağlı Akdere Mahallesi kadınları, kış mevsiminin yaklaşmasıyla imece geleneğini sürdürerek kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlıyor.

Tarhana yapımında kırmızı biber, domates, nohut, fasulye, sarımsak, soğan, patates, patlıcan, kabak, alıç, kuşburnu, kızılcık, ayva, elma, nane ve maydanoz gibi 16 çeşit meyve, sebze ve bakliyat kullanılıyor.

Tarhana harcı odun ateşinde pişirildikten sonra bir gün dinlendiriliyor, ardından hamurla karıştırılarak 16 gün boyunca her gün yoğuruluyor. Sürecin sonunda parçalar halinde bez üzerine serilen tarhana kurutulup ufalanarak toz haline getiriliyor ve elekten geçirilip bekletildikten sonra tüketime hazır hale geliyor.

Mahalle sakinlerinden Gülistan Koç, Demirci tarhanasının yapım sürecini şöyle anlattı:

"Baştan biberi doğrarız, içine domates, sarımsak, soğan, patates, kabak, kuşburnu, kızılcık, ayva, elma, nohut, fasulye, nane ve maydanoz katarız. Kazanda odun ateşinde kaynatırız. Bir gün bekletip hamurla karıştırırız. 16 gün boyunca her gün yoğurup bekletiriz. Bizim tarhanamız şifalıdır, bu tarhanayı tüketen grip olmaz."

Akdere Mahalle Muhtarı Bahadır Koç da mahalledeki bütün kadınların üretim sürecine katıldığını belirterek, "Tarhanamız, içinde bulunan sebze ve meyvelerle hem çok lezzetli hem de şifalıdır. İzmir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilden sipariş alıyoruz."

