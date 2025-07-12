DOLAR
40,15 0%
EURO
47,03 0%
ALTIN
4.336,36 0%
BITCOIN
4.712.862,36 -0,21%

Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı ve Türkiye'nin 22. kültürel mirası oldu.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 18:41
Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Lidya uygarlığının başkenti olan bu bölgeden bahseden Ersoy, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kaydedildiğini belirtti. Ersoy, ayrıca 20 metre kalınlığında ve antik dönemdeki yüksekliğinin 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla birlikte, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanı ile Lidya uygarlığının temsilcisinin artık dünya sahnesinde bulunduğunu vurguladı.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, "Türkiye'nin kültürel hazineleri, Türkiye Yüzyılı'nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti'nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum." dedi.

Koruma Faaliyetleri ve Bilimsel Çalışmalar

Öte yandan, Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan bu arkeolojik alan, Paris'teki 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliği ile kalıcı listeye alındı. UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan bu alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla büyük bir dikkat çekiyor.

Sardes Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, arkeolojik kazıların yanı sıra interdisipliner koruma faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası iş birliği içinde devam ediyor. Türkiye, bu yeni kayıt ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerini daha da güçlendirmiş, Anadolu'nun zengin tarihsel katmanlarını evrensel miras çatısı altına taşımayı sürdürmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut Coşkusu
2
Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri'nde Dolu Dolu Söyleşiler
3
Küpkaya Kanyonu, Ziyaretçilerini Bekliyor: Doğa Harikası Yeniden Canlandı
4
Devlet Opera ve Balesi'nden Çelebi Operası'na Büyük Taşıma: Atatürk'ün Mirasına Saygı
5
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri
6
Antalya'da 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' Filminin Galası Gerçekleşti
7
Gratis Türkiye Geneli 62 Farklı Pozisyon İçin Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!