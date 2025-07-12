Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Lidya uygarlığının başkenti olan bu bölgeden bahseden Ersoy, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kaydedildiğini belirtti. Ersoy, ayrıca 20 metre kalınlığında ve antik dönemdeki yüksekliğinin 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla birlikte, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanı ile Lidya uygarlığının temsilcisinin artık dünya sahnesinde bulunduğunu vurguladı.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, "Türkiye'nin kültürel hazineleri, Türkiye Yüzyılı'nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti'nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum." dedi.

Koruma Faaliyetleri ve Bilimsel Çalışmalar

Öte yandan, Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan bu arkeolojik alan, Paris'teki 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda oy birliği ile kalıcı listeye alındı. UNESCO'nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan bu alan, Anadolu'nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla büyük bir dikkat çekiyor.

Sardes Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, arkeolojik kazıların yanı sıra interdisipliner koruma faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası iş birliği içinde devam ediyor. Türkiye, bu yeni kayıt ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerini daha da güçlendirmiş, Anadolu'nun zengin tarihsel katmanlarını evrensel miras çatısı altına taşımayı sürdürmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiği bildirildi.