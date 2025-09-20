Manisa Turgutlu'da 60 Hafız İçin İcazet Töreni

Manisa Turgutlu'da 60 hafız için icazet töreni

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Tören, Selvilitepe Mahallesi'ndeki kursun önünde başladı. Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan dualarla devam etti.

İcazet belgeleri ve açılış

Etkinlikte kursu bitiren 60 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi. Törenin ardından, kursun yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

