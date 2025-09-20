Manisa Turgutlu'da 60 Hafız İçin İcazet Töreni

Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenci için icazet töreni düzenlendi; tören sonrası kursun yeni hizmet binası hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:41
Manisa Turgutlu'da 60 Hafız İçin İcazet Töreni

Manisa Turgutlu'da 60 hafız için icazet töreni

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Tören, Selvilitepe Mahallesi'ndeki kursun önünde başladı. Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan dualarla devam etti.

İcazet belgeleri ve açılış

Etkinlikte kursu bitiren 60 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi. Törenin ardından, kursun yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 60...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 60 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Dereköy Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 60...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marketten lavaş almayı bıraktıran lavaş tarifi! Tek püf noktasıyla onlarca çıkacak
2
Manisa Turgutlu'da 60 Hafız İçin İcazet Töreni
3
Edirne'de II. Bayezid Külliyesi'nde 'Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa' Konseri
4
İzmirli Lena Esen, Dünya Dansında Zirveyi Zorluyor
5
32. Altın Koza: Ödüllü Film ve Belgeseller Adana'da
6
Göbeklitepe'de İnsan Heykeli Keşfi Neolitik Algıları Değiştiriyor
7
Türkiye Bursları Kolombiya'da Tanıtıldı: Bogota'da Bilgilendirme Etkinliği

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü