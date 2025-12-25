DOLAR
Manyas’ta Orman Köylüsüne Gelir Getirici Badem Ağaçlandırması

Manyas Çakırca Mahallesi'nde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde 530 dekarlık alana badem fidanı dikimi sürüyor; hedef 20 bin fidan, bugüne kadar yaklaşık 200 dekarlık dikim yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:21
Çakırca Mahallesi'nde 530 dekarlık sahada fidan dikimi devam ediyor

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı kırsal Çakırca Mahallesinde, orman köylüsüne yönelik gelir getirici badem ağacı dikimi gerçekleştirildi. Çalışma, Orman Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen projeler kapsamında hayata geçirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde tesis edilen gelir getirici tür ağaçlandırma sahalarına bir yenisi daha eklendi. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Manyas Kartalkaya Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında yer alan sahada, 2024 yılında arazi hazırlığı ve toprak işlemesi tamamlanan 530 dekarlık alana badem fidanı dikimi planlandı.

Edinilen bilgiye göre sahaya toplam 20 bin adet badem fidanı dikilmesi hedeflenirken, fidan dikim sezonunun başlamasıyla birlikte bugüne kadar yaklaşık 200 dekarlık alanda hak sahipleri tarafından dikim gerçekleştirildi. Sahanın kalan bölümünde ise fidan dikim çalışmalarının hak sahiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Projenin amaçları arasında, tesis edilen gelir getirici tür ağaçlandırmalarla orman köylüsünün yerinde kalkınmasının sağlanması, aile bütçelerine ek gelir kazandırılması ve ülke ekonomisine katkı sunulması bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğünün orman köylüsüne yönelik bu tür desteklemelere devam edeceği vurgulandı.

