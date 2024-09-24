MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), personel ihtiyacını karşılamak üzere memur alımı yapmaya devam ediyor. Ajansın farklı birimlerinde görev alacak personeller için KPSS şartı aranmıyor, bu da memur adayları için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular 20 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 24 Eylül 2024. Başvuru yapmak isteyen adaylar için son saatlere girilirken, başvuru süreci, kontenjanlar ve başvuru şartlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde!

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI İÇİN SON GÜNLER

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 29 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan ilan ile bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek için memur alımı yapacağını duyurdu. 5 farklı ilde hizmet veren birimlerinde görev alacak olan personeller için başvuru süreci 20 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, 24 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Adayların başvurularını belirlenen tarihler arasında yapması büyük önem taşıyor. Başvurular yalnızca online olarak kabul edilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI

Memur alımına başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken tarihler ve başvuru ekranı bilgileri şu şekilde:

Başvuru Tarihleri: 20 Eylül 2024 - 24 Eylül 2024

20 Eylül 2024 - 24 Eylül 2024 Başvuru Ekranı: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Başvurular yalnızca belirtilen platform üzerinden gerçekleştirilecek olup, bu süreçte adayların başvuru şartlarına uygun olup olmadıkları dikkatle kontrol edilecek.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KONTENJANLAR

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, personel alımında belirli nitelikler arıyor. İlgili kontenjan bilgisi şu şekildedir:

Alım Yapılacak Kadro: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi bölümlerinden mezun 1 kişilik kadro için uzman personel alımı yapılacak. Adayların tecrübelerine göre değerlendirileceği bu kadroda, uzmanlık şartı aranmakta.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruda bulunacak adayların belirli genel şartlara uygun olması gerekmektedir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı memur alımında aranan genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Adayların T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Memuriyet için gerekli olan haklardan mahrum olmamak, adayların başvuru yapabilmesi için temel şartlar arasındadır. Sağlık Durumu: Adayların görevlerini yapmalarına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Başvurusu kabul edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekmektedir. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması ya da askerlik ile ilgili herhangi bir ilişiğin bulunmaması şartı aranmaktadır.

KPSS'SİZ MEMUR ALIMINDA SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI YAPILACAK

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sözlü yarışma sınavına davet edilecektir. Bu sınav, başvuru yapan adayların yeterliliklerini ve uygunluklarını değerlendirmek için yapılacak. Sınav tarihi ve detayları ilerleyen günlerde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adayların başvuru sürecini ve sınav tarihlerini yakından takip etmeleri önem taşımaktadır.

KPSS ŞARTI ARANMAMASI BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

KPSS’siz memur alımı, memur olmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın bu avantajlı alım sürecine başvuracak adayların şartları dikkatlice incelemesi ve son başvuru tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bu fırsatı kaçırmamak için ajansın duyurularını ve gelişmeleri takipte kalın.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN ACELE EDİN!

Başvuru sürecinin bitmesine çok az bir süre kaldı. Başvurularını son güne bırakmak istemeyen adayların işlemlerini hızlıca tamamlamaları gerekiyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın sunduğu bu fırsattan yararlanmak ve memur olma hayalinizi gerçekleştirmek için başvurunuzu bir an önce yapın!

Başvuru Ekranı: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Başvuru süreci ile ilgili tüm sorularınızı, Ajans’ın resmi internet sitesi üzerinden veya ilan metninde belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla öğrenebilirsiniz.