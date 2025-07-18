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Marmaris, Latin Amerika Ülkeleri Büyükelçilerini Ağırlıyor

Marmaris'te düzenlenen etkinlikte Latin Amerika'nın büyükelçileri bir araya geldi, işbirliği ve dostluk vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 23:37
Marmaris, Latin Amerika Ülkeleri Büyükelçilerini Ağırlıyor

Marmaris'te Latin Amerika Ülkeleri Buluşması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Latin Amerika Ülkeleri - Marmaris Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, diplomatik ilişkileri güçlendirmek ve ilçenin uluslararası alandaki tanınırlığını artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Etkinliğe; Meksika, Kosta Rika, Guatemala, Panama ve Venezuela ülkelerinin Ankara Büyükelçileri katıldı. Program, Marmaris Kalesi'nde gerçekleştirilen "Hoş geldiniz" konuşmalarıyla başladı.

Başkan Ünlü'den Dostluk Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaptığı açılış konuşmasında bu buluşmanın sadece diplomatik bir ziyaret olmadığını, aynı zamanda Marmaris ile Latin Amerika ülkeleri arasında sıcak dostluk bağlarının kurulduğunu vurguladı. Ünlü, "Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında kalıcı bir kültürel köprü kurmayı umut ediyoruz," dedi.

Ünlü, ilerde Marmaris'te bir Latin Festivali düzenlemeyi planladıklarını belirterek, "Sokaklarımızda ve kıyı şeridimizde gerçek bir Latin Karnavalı" hayalini paylaştı. Bu bağlamda, büyükelçilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Yeni Bağlantıların Sembolik Anıtı

Ünlü, Latin Amerika kültürlerinin ve Türkiye'nin birçok ortak noktası olduğuna dikkat çekti: "Güçlü gelenekler, sıcakkanlı insanlar ve dostluğa duyulan derin bir saygı, kültürlerimizi bir araya getiriyor. Bu gece, bu güzel kale sadece bir tarih anıtı değil, yeni bağlantıların ve işbirliklerinin sembolü oluyor," şeklinde konuştu.

Büyükelçilerin Katılımları

Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca ve Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez de etkinlikte selamlama konuşmaları gerçekleştirdi.

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında, büyükelçi heyetleri Marmaris'in tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret edecek, ilçenin kültürel ve turistik potansiyeli hakkında bilgilendirilecektir. Ayrıca, Marmaris ile Latin Amerika ülkeleri arasında işbirliğini artırmaya yönelik temasta bulunulacaktır.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Latin Amerika Ülkeleri - Marmaris Buluşması" etkinliği düzenlendi....

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Latin Amerika Ülkeleri - Marmaris Buluşması" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Marmaris Kalesi'nde "Hoş geldiniz" programı düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Latin Amerika Ülkeleri - Marmaris Buluşması" etkinliği düzenlendi....

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Latin Amerika Ülkeleri - Marmaris Buluşması" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Marmaris Kalesi'nde "Hoş geldiniz" programı düzenlendi.

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