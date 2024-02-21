Masa başı çalışmak isteyenlere o üniversiteden iş ilanı! KPSS puanı yetiyor

Duyurusu yapılan pozisyonlar üzerinde başvuru şartları açıklandı. Aksaray Üniversitesine büro personeli, sağlık teknikeri, destek personeli pozisyonları için sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 19 Şubat tarihiyle beraber işleme geçilecek. KPSS'li ve KPSS'siz yapılacak alımlar için tüm detaylar haberimizde



BAŞVURU KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından yararlanmak

-Askerlik durumunun bulunmaması

-Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde yer alan sürelerle hüküm giymemiş olmak.

-2022 KPSS B grubu sınavından geçerli not almak

-Başvuru yapılacak pozisyon üzerinde şartlara uygunluk göstermek

-SGK üzerinden emeklilik ya da yaşlılık aylığı almamak

-Kamu görevinden çıkarılmamış olmak

-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

-İlanda yer alan hükümler için genel mevzuat hükümleri yer alır.





BAŞVURU TARİHLERİ

19 Şubat ve 5 Mart 2024 tarihiyle beraber başlayacak olan başvurular için form doldurularak Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına bizzat tamamlanır.

