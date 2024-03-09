Masabaşı çalışmak isteyen hemen başvuruyor! Bakanlığa çok sayıda büro personeli alınacak

Başvuruları açılan ASHB büro personeli alımı devam ediyor. 8 bin personel alımının bir bölümü olarak, 384 büro personeli ön lisans ve lisans seviyesinde eğitim görmüş kadın ve erkek adaylar arasından seçilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin bazı şartlara uygun olmaları gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) büro personeli alımı için başvuracak adaylardan aranan bazı şartlar bulunuyor. Başvuru yapmayı düşünen bu belirtilen şartlara uygun olduklarından emin olması gerekiyor. Adaylardan aranan şartlar arasında mezuniyet şartı ve farklı alanlarda aranan çeşitli koşullar bulunuyor. Kişilerin bu şartları taşıması durumunda ilanlara başvurmaya hak kazanabilirler. Kurumu adaylardan talep ettiği koşullar ise şu şekilde:





A) Başvuru için istenen Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları yerine getirmek,

b) Başvuru tarihinin son günü itibariyle istenilen bölüm mezunu olmak, (sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üzerinde bir öğrenim düzeyine sahip olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmünü sağlıyor olmak.









BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı büro personeli alımı için başvurular 21 Şubat-11 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet şifresi kullanarak Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.