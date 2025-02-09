Masal Şatosu Müzikali 10 Yıl Aradan Sonra Samsun'da Sahnelendi

10 Yıl Aradan Sonra Minik Seyircilerle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), uzun bir aranın ardından "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin prömiyerini gerçekleştirdi. Şahan Gürkan'ın rejisi ve Cennet Türker'in metni ile sahneye konulan eser, Çelik Kasapoğlu’nun müziği ile hayat buldu.

Unutulmaz Bir Masal Deneyimi

On yıl aradan sonra Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde minik seyircilerin beğenisine sunulan müzikal, "Uyuyan Güzel" masalından esinlenerek bir hikaye sunmaktadır. Prenses, beklemek yerine prensini aramak için yola çıkarak izleyicilere macera dolu bir yolculuk sunmuştur.

Eserin koreografisi Zeynep Bengier, kostüm tasarımı Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz ve video projeksiyon Murat Turgut tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kapalı Gişe Performans

Kapalı gişe sahnelenen tek perdelik müzikal, çocukların büyük ilgisini çekti. 14 şarkı içeren "Masal Şatosu"nın hikayesi, Doralion kentindeki kötü bir perinin tehdidi altında geçen olayları konu alıyor.

"Kötü Peri"'nin büyüsünü bozacak olan yakışıklı prensin peşindeki Prenses, Soytarı Çatlak Çanak, Gergedan ve terk edilmiş Köpüş ile birlikte maceralara atılır.

Minik sanatseverler için büyük bir deneyim sunan eser, yarın saat 11.00'de yeniden sahnelenecek.