MasterChef Usulü Simit Tarifi: Evde Çıtır Çıtır Simit Nasıl Yapılır? İşte Malzemeler ve Püf Noktaları!

MasterChef Simit Tarifi: Kaptanlık Oyununda Yapılan Simit Nasıl Hazırlanır? İşte Malzemeler ve Püf Noktaları

MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar bu kez, klasik Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan simidi en iyi şekilde yapmak için ter döktüler. İzleyiciler, evde kendi simitlerini yapmak için gereken malzemeleri ve püf noktalarını merak ediyor. Peki, simit nasıl yapılır? İşte, MasterChef simit tarifi ve tüm detaylarıyla püf noktaları…

SİMİT İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Lezzetli ve çıtır çıtır bir simit yapmak için gereken malzemeler oldukça basit ve kolayca bulunabilir. İşte evde yapabileceğiniz simit için gerekli malzemeler:

Simit Hamuru İçin:

1,5 su bardağı ılık su

1,5 çay kaşığı instant maya

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 - 4,5 su bardağı un

Simidi Bulamak İçin:

1 çay bardağı üzüm pekmezi

1 çay bardağı sıcak su

Kavrulmuş susam

SİMİT NASIL YAPILIR? ADIM ADIM TARİF

Evde simit yapmak, birkaç basit adımla mümkündür. Geleneksel simit lezzetini yakalamak için aşağıdaki tarifi takip edebilirsiniz:

Mayanın Aktive Edilmesi: İlk olarak, derin bir kabın içerisine ılık su, instant maya ve toz şekeri koyun. Bu karışımı güzelce karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin. Hamurun Hazırlanması: Karıştırma kabına un ve tuzu ekleyin. Üzerine mayalı karışımı ekleyip, hamuru yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Elde edilen hamurun üzerini streç filmle veya nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamurun Şekillendirilmesi: Mayalanan hamuru tezgaha alın ve eşit parçalara ayırın. Her bir parçayı rulo şeklinde uzatın. İki rulo haline getirdiğiniz hamuru birbirine sararak örgü şekli verin. Hamurun uçlarını birleştirerek yuvarlak bir simit formu elde edin. Pekmeze Bulama: Bir kabın içerisinde sıcak su ve üzüm pekmezini karıştırarak açın. Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya batırın, ardından kavrulmuş susama bulayın. Pişirme: Pekmezli suya batırıp susama buladığınız simitleri, pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 240 derece fırında, simitlerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

SİMİTİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Lezzetli ve çıtır simit yapmanın bazı püf noktaları vardır. Bu püf noktalarına dikkat ederek, dışarıda yediğiniz simitlerle yarışacak bir lezzet elde edebilirsiniz.

İnce Rulo Şekillendirme: Simit hamurunu ne kadar ince rulo haline getirip örerseniz, simitleriniz o kadar çıtır olur. Bu, simidin karakteristik özelliği olan çıtırlığı sağlamak için önemlidir.

Üzüm Pekmezi Kullanımı: Simidinize parlak bir renk kazandırmak ve hafif tatlı bir aroma katmak için üzüm pekmezi kullanmalısınız. Üzüm pekmezi, geleneksel simit lezzetinin vazgeçilmez bir bileşenidir.

Mayalanma Süresi: Hamurun yeterince mayalanması, simidin iç yapısının yumuşak ve kabarık olmasını sağlar. Bu nedenle, hamurun oda sıcaklığında en az 1 saat mayalanmasına özen gösterin.

Yüksek Isıda Pişirme: Simitleri 240 derece gibi yüksek bir sıcaklıkta pişirmek, dışının çıtır olmasını, içinin ise yumuşak kalmasını sağlar.

EVDE LEZZETLİ SİMİT YAPMANIN SIRLARI

MasterChef Türkiye’nin simit tarifi ile kendi evinizde profesyonel kalitede simitler yapabilirsiniz. İster kahvaltıda, ister öğle arası atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bu simitler, hem ailenizin hem de misafirlerinizin beğenisini kazanacak. Tarifte verilen püf noktalarına dikkat ederek, dışarıda satın aldığınız simitlerden farksız bir sonuç elde edebilirsiniz.

Artık siz de MasterChef yarışmacılarının izinden giderek, lezzetli ve çıtır çıtır simitler hazırlayabilirsiniz. Evde kendi ellerinizle yapacağınız bu simitler, sofralarınıza hem lezzet hem de geleneksel bir dokunuş katacak.