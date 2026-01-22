Mazıdağı-Derik Yolu Ulaşıma Kapandı: Buzlanma İki Aracı Çarpıştırdı

Mazıdağı-Derik Yolu Ulaşıma Kapandı

Mardin’de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Mazıdağı ile Derik ilçelerini bağlayan karayolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı; yolda metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza ve Müdahale

Ulaşımın aksadığı bölgede oluşan buzlanma kazayı da beraberinde getirdi. Kayganlaşan zeminde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yaralılara müdahale ederken diğer yandan yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

