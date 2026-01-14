Mazıdağı'nda yaklaşık 10 gündür çöp krizi: Köylüler tepki gösterdi

Mazıdağı'nda çöp toplama hizmetinde aksama

Köy sakinlerinden tepki

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaklaşık 10 gündür çöp toplama hizmetinin aksadığı bildirildi.

Konteynerlerin dolup taştığını ve çöplerin etrafa yayıldığını kaydeden köy sakinleri duruma tepki gösterdi. Köy meydanları ve sokak aralarındaki konteynerler dolarken, biriken atıkların çevreye yaydığı kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

Çöplerin uzun süredir alınmadığını ifade eden köylüler, biriken atıkların hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de halk sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi.

Sokak hayvanlarının çöpleri dağıtmasıyla durumun daha da kötüleştiğini belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce soruna çözüm bulmasını bekliyor.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL MAHALLELERDE YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR ÇÖP TOPLAMA HİZMETİNİN AKSADIĞI BİLDİRİLDİ. KONTEYNERLERİN DOLUP TAŞTIĞINI VE ÇÖPLERİN ETRAFA YAYILDIĞINI KAYDEDEN KÖY SAKİNLERİ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.