Mazıdağı'nda yaklaşık 10 gündür çöp krizi: Köylüler tepki gösterdi

Mazıdağı kırsalında yaklaşık 10 gündür aksayan çöp toplama hizmeti, dolan konteynerler ve yayılan kokular nedeniyle köylülerin tepkisini çekti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:17
Mazıdağı'nda çöp toplama hizmetinde aksama

Köy sakinlerinden tepki

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaklaşık 10 gündür çöp toplama hizmetinin aksadığı bildirildi.

Konteynerlerin dolup taştığını ve çöplerin etrafa yayıldığını kaydeden köy sakinleri duruma tepki gösterdi. Köy meydanları ve sokak aralarındaki konteynerler dolarken, biriken atıkların çevreye yaydığı kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

Çöplerin uzun süredir alınmadığını ifade eden köylüler, biriken atıkların hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de halk sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi.

Sokak hayvanlarının çöpleri dağıtmasıyla durumun daha da kötüleştiğini belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce soruna çözüm bulmasını bekliyor.

