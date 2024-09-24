MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

MEB OKULLARA TYP PERSONEL ALIMI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 30 bin TYP (Toplum Yararına Program) temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, okulların açılmasıyla birlikte geçici işçi statüsünde gerçekleştirilecek. Başvurular, 25-26 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. MEB, bu personel alımı ile eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Peki, alım yapılacak şehirler hangileri? Kontenjan dağılımı ve başvuru süreci hakkında tüm detaylar haberimizde.

30 BİN TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK

MEB, her 6 ayda bir yayımladığı ilanlarla personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu seferde, 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağı bilgisi verildi. Geçtiğimiz haftalarda TYP yerine İUP (İstihdam Üzerine Program) için 120 bin kişilik kontenjan açıklanmıştı, ancak başvuruların yetersiz kalması nedeniyle yeni bir karar alındı. MEB, TYP kapsamında 30 bin personel alımına ilişkin detayları paylaştı.

ŞEHRE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Alım yapılacak şehirler ve kontenjanları şu şekildedir:

Ağrı: 335 kişi

335 kişi Antalya: 1.031 kişi

1.031 kişi Ardahan: 100 kişi

100 kişi Artvin: 105 kişi

105 kişi Aydın: 320 kişi

320 kişi Bartın: 70 kişi

70 kişi Batman: 120 kişi

120 kişi Bilecik: 100 kişi

100 kişi Bingöl: 120 kişi

120 kişi Bursa: 960 kişi

960 kişi Çankırı: 120 kişi

120 kişi Denizli: 305 kişi

305 kişi Diyarbakır: 610 kişi

610 kişi Düzce: 185 kişi

185 kişi Edirne: 125 kişi

125 kişi Elazığ: 215 kişi

215 kişi Erzincan: 125 kişi

125 kişi Eskişehir: 300 kişi

300 kişi Gümüşhane: 65 kişi

65 kişi Hatay: 480 kişi

480 kişi İstanbul: 3.973 kişi

3.973 kişi İzmir: 1.472 kişi

1.472 kişi Kahramanmaraş: 416 kişi

416 kişi Karabük: 80 kişi

80 kişi Karaman: 50 kişi

50 kişi Kars: 265 kişi

265 kişi Kastamonu: 230 kişi

230 kişi Kırıkkale: 110 kişi

110 kişi Kırklareli: 95 kişi

95 kişi Kırşehir: 95 kişi

95 kişi Kocaeli: 810 kişi

810 kişi Konya: 801 kişi

801 kişi Kütahya: 135 kişi

135 kişi Malatya: 346 kişi

346 kişi Manisa: 357 kişi

357 kişi Mardin: 350 kişi

350 kişi Mersin: 275 kişi

275 kişi Muğla: 257 kişi

257 kişi Ordu: 175 kişi

175 kişi Osmaniye: 335 kişi

335 kişi Rize: 274 kişi

274 kişi Sinop: 179 kişi

179 kişi Trabzon: 364 kişi

364 kişi Tunceli: 35 kişi

35 kişi Yalova: 128 kişi

128 kişi Yozgat: 135 kişi

135 kişi Zonguldak: 321 kişi

ÇALIŞMA SÜRESİ DEĞİŞTİ

TYP kapsamındaki çalışma süresi daha önce 6 ay olarak belirlenmişti. Ancak, son çıkan geçici madde kapsamında bu süre 9 ay olarak uzatıldı. MEB bünyesine alınacak TYP personeli, geçici madde 5 kapsamında toplam 9 ay süreyle görev yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvurular için gereken koşullar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak,

İsteğe bağlı sigortalılık hariç, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR TYP KATILIMCI SEÇİMİ NASIL OLACAK?

TYP kapsamında katılımcı seçimi İŞKUR tarafından belirlenmektedir. Seçim yöntemleri arasında "Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi" bulunmaktadır.

BAŞVURU TARİHLERİ

MEB, okulların açılmasıyla birlikte 2024 yılı TYP kapsamında işçi personel alımı ilanlarını yayımladı. Başvurular 25 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, adayların en geç 4 gün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 25 ve 26 Eylül 2024

Başvuru süreci ve detaylı ilanları günlük takip ederek, değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI VE BAŞVURU ADIMLARI

MEB, 2024 eğitim öğretim yılı için 30 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Başvuruların nasıl yapılacağına dair adımlar ise şöyle:

Adım: Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine tıklamalı ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi veya İŞKUR kayıt bilgisi ile giriş yapmalıdır. Adım: İŞKUR sistemine giriş yaptıktan sonra, belirtilen alana gerekli bilgileri girmeleri gerekmektedir. Adım: İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra, karşınıza çıkan ekranda TYP numarası veya birim kısmına kendi ilinizi yazarak ya da "Ara" butonuna tıklayarak tüm TYP Personel Alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Bu fırsatı kaçırmamak için başvurularınızı zamanında yapmayı unutmayın!