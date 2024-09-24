MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

MEB OKULLARA TYP PERSONEL ALIMI BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 30 bin TYP (Toplum Yararına Program) temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, okulların açılmasıyla birlikte geçici işçi statüsünde gerçekleştirilecek. Başvurular, 25-26 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. MEB, bu personel alımı ile eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Peki, alım yapılacak şehirler hangileri? Kontenjan dağılımı ve başvuru süreci hakkında tüm detaylar haberimizde.
30 BİN TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK
MEB, her 6 ayda bir yayımladığı ilanlarla personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu seferde, 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağı bilgisi verildi. Geçtiğimiz haftalarda TYP yerine İUP (İstihdam Üzerine Program) için 120 bin kişilik kontenjan açıklanmıştı, ancak başvuruların yetersiz kalması nedeniyle yeni bir karar alındı. MEB, TYP kapsamında 30 bin personel alımına ilişkin detayları paylaştı.
ŞEHRE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Alım yapılacak şehirler ve kontenjanları şu şekildedir:
- Ağrı: 335 kişi
- Antalya: 1.031 kişi
- Ardahan: 100 kişi
- Artvin: 105 kişi
- Aydın: 320 kişi
- Bartın: 70 kişi
- Batman: 120 kişi
- Bilecik: 100 kişi
- Bingöl: 120 kişi
- Bursa: 960 kişi
- Çankırı: 120 kişi
- Denizli: 305 kişi
- Diyarbakır: 610 kişi
- Düzce: 185 kişi
- Edirne: 125 kişi
- Elazığ: 215 kişi
- Erzincan: 125 kişi
- Eskişehir: 300 kişi
- Gümüşhane: 65 kişi
- Hatay: 480 kişi
- İstanbul: 3.973 kişi
- İzmir: 1.472 kişi
- Kahramanmaraş: 416 kişi
- Karabük: 80 kişi
- Karaman: 50 kişi
- Kars: 265 kişi
- Kastamonu: 230 kişi
- Kırıkkale: 110 kişi
- Kırklareli: 95 kişi
- Kırşehir: 95 kişi
- Kocaeli: 810 kişi
- Konya: 801 kişi
- Kütahya: 135 kişi
- Malatya: 346 kişi
- Manisa: 357 kişi
- Mardin: 350 kişi
- Mersin: 275 kişi
- Muğla: 257 kişi
- Ordu: 175 kişi
- Osmaniye: 335 kişi
- Rize: 274 kişi
- Sinop: 179 kişi
- Trabzon: 364 kişi
- Tunceli: 35 kişi
- Yalova: 128 kişi
- Yozgat: 135 kişi
- Zonguldak: 321 kişi
ÇALIŞMA SÜRESİ DEĞİŞTİ
TYP kapsamındaki çalışma süresi daha önce 6 ay olarak belirlenmişti. Ancak, son çıkan geçici madde kapsamında bu süre 9 ay olarak uzatıldı. MEB bünyesine alınacak TYP personeli, geçici madde 5 kapsamında toplam 9 ay süreyle görev yapacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Başvurular için gereken koşullar şu şekildedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak,
- İsteğe bağlı sigortalılık hariç, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
İŞKUR TYP KATILIMCI SEÇİMİ NASIL OLACAK?
TYP kapsamında katılımcı seçimi İŞKUR tarafından belirlenmektedir. Seçim yöntemleri arasında "Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi" bulunmaktadır.
BAŞVURU TARİHLERİ
MEB, okulların açılmasıyla birlikte 2024 yılı TYP kapsamında işçi personel alımı ilanlarını yayımladı. Başvurular 25 Eylül 2024 tarihinde başlamış olup, adayların en geç 4 gün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru Tarihleri: 25 ve 26 Eylül 2024
Başvuru süreci ve detaylı ilanları günlük takip ederek, değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI VE BAŞVURU ADIMLARI
MEB, 2024 eğitim öğretim yılı için 30 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Başvuruların nasıl yapılacağına dair adımlar ise şöyle:
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Adım: Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine tıklamalı ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi veya İŞKUR kayıt bilgisi ile giriş yapmalıdır.
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Adım: İŞKUR sistemine giriş yaptıktan sonra, belirtilen alana gerekli bilgileri girmeleri gerekmektedir.
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Adım: İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra, karşınıza çıkan ekranda TYP numarası veya birim kısmına kendi ilinizi yazarak ya da "Ara" butonuna tıklayarak tüm TYP Personel Alımı ilanlarına ulaşabilirsiniz.
Bu fırsatı kaçırmamak için başvurularınızı zamanında yapmayı unutmayın!