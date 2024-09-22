DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.133.653,06 0,88%

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Millî Eğitim Bakanlığı, 2024'te okullara 30 bin ek temizlik personeli alımı yapacak. Başvuru şartları, tarihleri ve detaylar Bakan Yusuf Tekin'in açıkladı

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:10
MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında okullara 30 bin ek temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. MEB, bu istihdamla birlikte okullardaki temizlik iş gücünü güçlendirerek hijyen koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'teki "Hafta Sonu" programında bu önemli alım süreci hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Tekin, okullarda mevcut temizlik personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla ilave 30 bin personel alımı için sürecin başladığını ve başvuru şartlarının netleştiğini açıkladı.

Bu haberimizde, MEB 30 bin temizlik personeli alımı ile ilgili başvuru şartları, başvuru tarihleri ve alım sürecine dair tüm detayları bulabilirsiniz.

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

2024'TE MEB OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda, okullardaki temizlik personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 30 bin yeni temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında başlayan ancak personel yetersizliği nedeniyle yeterince işlevsel olmayan temizlik hizmetlerinin bu yeni alımlarla birlikte güçlendirileceğini belirtti.

Bakan Tekin’in açıklamalarına göre, okullarda şu an görev yapan yaklaşık 45 bin kadrolu temizlik personeline ek olarak yapılacak bu yeni alım, temizlik iş gücünü artırarak hijyen standartlarını daha da iyileştirecek. İstihdam edilecek bu personel, tam zamanlı olarak görev yapacak ve eğitim kurumlarının temizlik ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayacak.

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Tekin, temizlik personeli alımının başvuru süreci hakkında da net bilgiler verdi. Pazartesi itibarıyla (belirtilen tarih açıklanmadı), 30 bin temizlik personeli için başvuru süreci başlayacak. Alımlar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliği ile yürütülecek.

Tekin, özellikle taşeron işçilerin kadroya geçişi sonrası ortaya çıkan bazı sorunların çözülmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bir model geliştirdiklerini belirtti. Bu yeni model ile hem kadrolu hem de geçici temizlik personeli arasındaki dengeyi koruyacak, istihdam süreçlerinde yaşanan sorunları minimize edecek bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MEB'in okullara alacağı 30 bin temizlik personeli için başvuru şartları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Tekin, alımların başvuru koşullarına dair detayları şu şekilde sıraladı:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Alımlara yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.
  2. 18 yaşını doldurmuş olmak: Temizlik personeli olarak istihdam edilecek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
  3. En az ilkokul mezunu olmak: Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması şartı aranıyor.
  4. Adli sicil kaydı: Adayların herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir.
  5. Fiziksel olarak çalışmaya elverişli olmak: Temizlik görevini yerine getirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak, önemli başvuru şartları arasında yer alıyor.

Bu şartları sağlayan adaylar, belirlenen tarihlerde başvuru yaparak MEB'in okullarında temizlik personeli olarak istihdam edilme şansını elde edecekler.

YÜZDE 25 BAŞVURU ORANI: İLK AŞAMADA BAŞVURU SAYISI YETERSİZ KALDI

Bakan Tekin, okullardaki temizlik personeli açığının giderilmesi için başlatılan Toplum Yararına Program'a (TYP) başvuruların beklentilerin altında kaldığını belirtti. İstihdam için oluşturulan 120 bin personel kapasitesinin yalnızca yüzde 25’inin doldurulabildiğini açıklayan Tekin, bu durumun okullardaki temizlik sorunlarının çözümünü geciktirdiğini söyledi.

Ancak bu yeni alımlarla birlikte, temizlik personeli ihtiyacının karşılanması ve okullardaki hijyen koşullarının iyileştirilmesi bekleniyor. Tekin, başvuruların tamamlanmasının ardından okullardaki temizlik açığının kapatılacağını ve sürecin hızlanacağını vurguladı.

TAM ZAMANLI ÇALIŞMA VE KISMİ ZAMANLI MODELLER SUNULACAK

MEB’in 30 bin ek temizlik personeli alımında dikkat çeken bir diğer unsur ise çalışma modelleri oldu. Bakan Tekin, kısmi zamanlı çalışmak isteyenler için de esnek çalışma imkanı sunulacağını belirtti. Özellikle eleman temininde zorluk çekilen bölgelerde tam zamanlı 30 bin temizlik personeli ile sorunların çözüleceğini ifade etti.

MEB, bu alımlar ile eğitim kurumlarındaki temizlik ihtiyaçlarını karşılamayı ve hijyen standartlarını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda iş gücü piyasasında istihdam yaratmayı da amaçlıyor.

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI İLE OKULLARDA HİJYEN STANDARTLARI YÜKSELECEK

Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı için planlanan 30 bin temizlik personeli alımı ile okullarda hijyen standartlarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarına göre, başvuru süreci kısa sürede başlayacak ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar istihdam edilecek. Bu yeni personel alımı, okullarda yaşanan temizlik personeli açığını kapatacak ve öğrenciler ile öğretmenler için daha sağlıklı ve hijyenik bir eğitim ortamı sağlanacak.

Başvuru süreci başladığında, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden gerekli başvuru formları ve başvuru detaylarına ulaşılabilecek. 

İLGİLİ HABERLER

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu
2
23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı
3
EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi
4
2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları
5
Abidin Paşa Köşkü Müzesi: Milli Mücadele’nin İzleri
6
Blaundos Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık Heykel Uşak Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek
7
21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Coşkuyla Başladı

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı