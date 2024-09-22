MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında okullara 30 bin ek temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. MEB, bu istihdamla birlikte okullardaki temizlik iş gücünü güçlendirerek hijyen koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'teki "Hafta Sonu" programında bu önemli alım süreci hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Tekin, okullarda mevcut temizlik personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla ilave 30 bin personel alımı için sürecin başladığını ve başvuru şartlarının netleştiğini açıkladı.

Bu haberimizde, MEB 30 bin temizlik personeli alımı ile ilgili başvuru şartları, başvuru tarihleri ve alım sürecine dair tüm detayları bulabilirsiniz.

2024'TE MEB OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda, okullardaki temizlik personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 30 bin yeni temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında başlayan ancak personel yetersizliği nedeniyle yeterince işlevsel olmayan temizlik hizmetlerinin bu yeni alımlarla birlikte güçlendirileceğini belirtti.

Bakan Tekin’in açıklamalarına göre, okullarda şu an görev yapan yaklaşık 45 bin kadrolu temizlik personeline ek olarak yapılacak bu yeni alım, temizlik iş gücünü artırarak hijyen standartlarını daha da iyileştirecek. İstihdam edilecek bu personel, tam zamanlı olarak görev yapacak ve eğitim kurumlarının temizlik ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayacak.

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Tekin, temizlik personeli alımının başvuru süreci hakkında da net bilgiler verdi. Pazartesi itibarıyla (belirtilen tarih açıklanmadı), 30 bin temizlik personeli için başvuru süreci başlayacak. Alımlar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliği ile yürütülecek.

Tekin, özellikle taşeron işçilerin kadroya geçişi sonrası ortaya çıkan bazı sorunların çözülmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bir model geliştirdiklerini belirtti. Bu yeni model ile hem kadrolu hem de geçici temizlik personeli arasındaki dengeyi koruyacak, istihdam süreçlerinde yaşanan sorunları minimize edecek bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MEB'in okullara alacağı 30 bin temizlik personeli için başvuru şartları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Tekin, alımların başvuru koşullarına dair detayları şu şekilde sıraladı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Alımlara yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek. 18 yaşını doldurmuş olmak: Temizlik personeli olarak istihdam edilecek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. En az ilkokul mezunu olmak: Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması şartı aranıyor. Adli sicil kaydı: Adayların herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Fiziksel olarak çalışmaya elverişli olmak: Temizlik görevini yerine getirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak, önemli başvuru şartları arasında yer alıyor.

Bu şartları sağlayan adaylar, belirlenen tarihlerde başvuru yaparak MEB'in okullarında temizlik personeli olarak istihdam edilme şansını elde edecekler.

YÜZDE 25 BAŞVURU ORANI: İLK AŞAMADA BAŞVURU SAYISI YETERSİZ KALDI

Bakan Tekin, okullardaki temizlik personeli açığının giderilmesi için başlatılan Toplum Yararına Program'a (TYP) başvuruların beklentilerin altında kaldığını belirtti. İstihdam için oluşturulan 120 bin personel kapasitesinin yalnızca yüzde 25’inin doldurulabildiğini açıklayan Tekin, bu durumun okullardaki temizlik sorunlarının çözümünü geciktirdiğini söyledi.

Ancak bu yeni alımlarla birlikte, temizlik personeli ihtiyacının karşılanması ve okullardaki hijyen koşullarının iyileştirilmesi bekleniyor. Tekin, başvuruların tamamlanmasının ardından okullardaki temizlik açığının kapatılacağını ve sürecin hızlanacağını vurguladı.

TAM ZAMANLI ÇALIŞMA VE KISMİ ZAMANLI MODELLER SUNULACAK

MEB’in 30 bin ek temizlik personeli alımında dikkat çeken bir diğer unsur ise çalışma modelleri oldu. Bakan Tekin, kısmi zamanlı çalışmak isteyenler için de esnek çalışma imkanı sunulacağını belirtti. Özellikle eleman temininde zorluk çekilen bölgelerde tam zamanlı 30 bin temizlik personeli ile sorunların çözüleceğini ifade etti.

MEB, bu alımlar ile eğitim kurumlarındaki temizlik ihtiyaçlarını karşılamayı ve hijyen standartlarını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda iş gücü piyasasında istihdam yaratmayı da amaçlıyor.

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI İLE OKULLARDA HİJYEN STANDARTLARI YÜKSELECEK

Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı için planlanan 30 bin temizlik personeli alımı ile okullarda hijyen standartlarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarına göre, başvuru süreci kısa sürede başlayacak ve başvuru şartlarını sağlayan adaylar istihdam edilecek. Bu yeni personel alımı, okullarda yaşanan temizlik personeli açığını kapatacak ve öğrenciler ile öğretmenler için daha sağlıklı ve hijyenik bir eğitim ortamı sağlanacak.

Başvuru süreci başladığında, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden gerekli başvuru formları ve başvuru detaylarına ulaşılabilecek.