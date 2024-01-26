MEB KPSS puanıyla büro personeli alacak! Başvuru şartlarına dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımlarıyla ilgili yeni gelişme! Tüm detaylar haberimizde.

MEB KPSS puanıyla büro personeli alacak! Başvuru şartlarına dikkat
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine sözleşmeli personel alımı yapılıyor! Şartlar açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine KPSS 2024 tercih ücretiyle toplam 695 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından olacak. Ön lisans mezunu 490 büro personeli, lisans mezunu 5 avukat, 30 mühendis, 150 hemşire, 19 diyetisyen alınacak. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi kapsamında 

meb sözleşmeli personel alımı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması, bir suç hükmü olmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması ve KPSS 2022 puanının asgari düzeyde olması gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında tercihler 19 Ocak ve 25 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Tercihler tercih kılavuzuna göre yapılacak ve https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. 

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