MEB Mülakatsız Yüksek Maaşlı Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS 2024/3 ile 169 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Alımlar Türkiye genelinde yapılacak ve adaylar KPSS puan sırasına göre yerleştirilecek. Mülakat yapılmayacak.

MEB SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Milli Eğitim Bakanlığı, 169 sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro dağılımını şu şekilde açıkladı:

150 Hemşire

19 Diyetisyen

















MEB SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık personeli alımı için adaylardan şu şartları arıyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almamak.

2022 yılında yapılan KPSS’den lisans düzeyinde KPSSP3 puan türünden puan almış olmak.

Hemşire adayları için hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri, sağlık memurluğu lisans programlarından birini bitirmiş olmak.

Diyetisyen adayları için beslenme ve diyetetik lisans programından mezun olmak.

MEB SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU SÜRECİ



Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık personeli alımı için başvuruları 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden kabul edecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapacak. Tercih işlemleri için ÖSYM’ye ücret yatırılması gerekmeyecek.

Başvuru kılavuzu ve detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

MEB sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?



MEB sağlık personeli alımı için başvurular 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

MEB sağlık personeli alımı kaç kişi yapılacak?

MEB sağlık personeli alımı 169 kişi yapılacak.

MEB sağlık personeli alımı hangi kadrolara yapılacak?

MEB sağlık personeli alımı 150 hemşire ve 19 diyetisyen kadrosuna yapılacak.

MEB sağlık personeli alımı için KPSS şartı nedir?

MEB sağlık personeli alımı için KPSS’den lisans düzeyinde KPSSP3 puan türünden puan almış olmak şartı aranıyor.

MEB sağlık personeli alımı için mülakat var mı?

MEB sağlık personeli alımı için mülakat yapılmayacak. Adaylar KPSS puan sırasına göre yerleştirilecek.