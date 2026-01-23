Mehmet Altay vefat etti — Eski AK Parti Uşak Milletvekili

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, onkolojik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi 24 Ocak 2026'da Ulubey'de defnedilecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 20:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 20:55
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Altay'ın bir süredir onkolojik rahatsızlıkla mücadele ettiği belirtildi.

Rahatsızlığı nedeniyle 16 Ocak tarihinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Altay, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak’ta yoğun bakım ünitesine alındı. Kemoterapi sürecinin ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Altay’ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cenaze bilgileri

Mehmet Altay’ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ulubey ilçesi Halil Efendi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulubey Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

