Siirt Özel İdare Ekipleri Karlı Yollarda Hastaları Kurtarıyor

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yollarda ulaşımı açıp, hastaları sağlık ekiplerine ulaştırdı; minibüs ve mahsur kalanları da kurtardı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 21:45
Müdahale detayları

Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda aralıksız çalışma yürütüyor. Zorlu hava koşullarına rağmen sahada gösterilen özveri, hem ulaşımın sağlanmasına hem de vatandaşların yardımına hızla yetişilmesine olanak tanıyor.

Eruh ilçesine bağlı Demirkaya köyü Akarsu mevkiinde, 59 yaşındaki kalp hastası Nurcan Tuncay ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtalan ilçesinde, diyaliz tedavisi gören 51 yaşındaki bir vatandaş için de ekipler gerekli müdahaleyi gerçekleştirerek sağlık ekiplerine ulaştırılmasını sağladı.

Pervari ilçesi Çemikare mevkiinde bir yolcu minibüsünün şarampole kayması sonucu ekiplerden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen ekipler, söz konusu minibüsü kurtardı.

Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyü yolunda mahsur kalan bir sağlık çalışanı da Siirt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt İl Özel İdaresinin saha çalışmaları, ulaşımın sürekliliğini sağlamanın yanı sıra sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine önemli katkı sunuyor.

