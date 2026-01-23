Elazığ'da Kar Yağışı: 546 Köy Yolunun 553'ü Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar ve müdahale çalışmaları

Elazığ'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, kent genelindeki köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yetkililer tarafından verilen ilk bilgilere göre kentte bulunan 546 köy yolunun 553'ü ulaşıma kapandı. Takip eden başka bir açıklamada ise kapalı yol sayısı 533 olarak da geçti.

Meteoroloji'nin uyarılarını doğrulayan yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ’DA DÜN BAŞLAYAN VE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE BULUNAN 546 KÖY YOLUNUN 553’Ü ULAŞIMA KAPANDI