Elazığ'da Kar Yağışı: 546 Köy Yolunun 553'ü Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da dün akşam başlayan kar yağışı sonucu 546 köy yolundan 553'ünün kapandığı bildirildi; bazı açıklamalarda 533 sayısı da yer aldı. İl Özel İdaresi 90 araç, 120 personel ile müdahale başlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:12
Yoğun kar ve müdahale çalışmaları

Elazığ'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, kent genelindeki köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yetkililer tarafından verilen ilk bilgilere göre kentte bulunan 546 köy yolunun 553'ü ulaşıma kapandı. Takip eden başka bir açıklamada ise kapalı yol sayısı 533 olarak da geçti.

Meteoroloji'nin uyarılarını doğrulayan yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

