Mehmet Erdem'den Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Unutulmaz Konser

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 15'inci gününde, ünlü şarkıcı Mehmet Erdem Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahne aldı.

Erdem, konserinde "Acıyı sevmek olur mu?" ve "Sensiz Ben Olamam" gibi sevilen eserlerin de bulunduğu geniş repertuvarını seslendirdi.

Sanatçının şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti; Erdem, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Yarınki program

Fuarda yarın akşam İkilem Müzik Grubu sahne alacak.

