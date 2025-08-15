DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.782.595,62 0,02%

Mehmet Erdem'den Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Unutulmaz Konser

Mehmet Erdem, Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 15'inci gününde Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahne alarak eserlerini seslendirdi; izleyiciler eşlik edip uzun süre alkışladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:47
Mehmet Erdem'den Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Unutulmaz Konser

Mehmet Erdem'den Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Unutulmaz Konser

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 15'inci gününde, ünlü şarkıcı Mehmet Erdem Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahne aldı.

Erdem, konserinde "Acıyı sevmek olur mu?" ve "Sensiz Ben Olamam" gibi sevilen eserlerin de bulunduğu geniş repertuvarını seslendirdi.

Sanatçının şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti; Erdem, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Yarınki program

Fuarda yarın akşam İkilem Müzik Grubu sahne alacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 15'inci gününde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği
2
Tunceli'de MamekiFest coşkusu başladı
3
Antalya'da 1100 Yıllık Amfora Bulundu: Tarihin Kapakları Açılıyor
4
2023 Model Renault Taliant Joy İcradan Satılık: İşte Detaylar ve Artırma Tarihleri!
5
Mehmet Erdem'den Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Unutulmaz Konser
6
MamekiFest Tunceli'de: Rubato ve Ali Haydar Güçlü Sahne Aldı
7
Astana'da 'Silk Way Star' — İpek Yolu'nun Eurovisionu

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos