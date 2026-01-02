DOLAR
Mehmet Kuş, karda zarar gören Eyyübiye esnafını ziyaret etti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yoğun kar nedeniyle sundurmaları çöken esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti; can kaybı olmadığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:45
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yoğun kar yağışı sonucu işyerlerinin önündeki sundurmaların çöktüğü esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etkin bölgeler ve zarar

Evren Sanayi Sitesi, Oto Galericiler Sitesi ve İmam Keskin Buğday Pazarında meydana gelen çökme, esnafa ciddi mali zararlar verdi. Kuş ve başkan yardımcıları, bölgedeki esnafı işyerlerinde ziyaret etti.

Açıklamalar ve değerlendirmeler

Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan, Şanlıurfa Zirai Aletler ve Motorlu Vasıtalar Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Halil Polat ve İmam Keskin Buğday Pazarı Başkanı Kemal Oflaz da ziyarette yer aldı; katılımcılar can kaybı olmamasını teselli olarak değerlendirdiler.

Mehmet Kuş, esnafın yaşadığı mağduriyeti görmelerinin ardından, kar yağışının esnafa ciddi bir mali yük bindirdiğini belirterek, "Cenab-ı Mevlam canımızla imtihan etmesin. Allah, giden malın yeri inşallah fazlasıyla doldurur. Ben tekrar gerek ilçemizde gerekse tüm ilçelerimizde zarar gören esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah cana zarar vermesin, malın yeri her zaman doldurulur. Tekrar tüm esnafımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

İmam Keskin Buğday Pazarı Başkanı Kemal Oflaz ise, "Kar yağışından dolayı bir kısım işyerlerimiz zarar gördü. Sağ olsunlar Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ve ekibi İlçe Başkanımız Süleyman Elgün ile birlikte sahadayız. Durum tespiti yaptılar, ara yolları açtılar. Sevincimiz, can kaybının olmamasıdır. Yanımızda olmalarından dolayı belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

