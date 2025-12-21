Melen Çayı'nda Rafting Yerine Hayat Kurtarma: 60 Gönüllü AFAD'la Zorlu Tatbikatı Tamamladı

Melen Çayı'nda rafting değil, hayat kurtarma tatbikatı

Düzce Melen Çayı, bu kez adrenalin yerine can kurtarma mücadelesine sahne oldu. SAR Arama Kurtarma Derneği bünyesindeki 60 kişilik gönüllü ekip, AFAD koordinasyonunda düzenlenen "ağır seviye arama kurtarma" eğitimi kapsamında zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Tatbikatın detayları

Cumayeri ilçesine bağlı rafting parkurlarıyla bilinen Dokuzdeğirmen köyü bölgesinde gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllüler, AFAD eğitmenleri gözetiminde suda afetzede arama, akıntılı suda yön bulma ve suya kapılan kişileri kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi. Bölgedeki hava sıcaklığının 5 derece ölçülmesi ve soğuk su koşulları, tatbikatın gerçekçilik düzeyini artırdı.

Yerel yöneticiler ve yetkililer tatbikatı izledi

Eğitim faaliyetlerini Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumayeri Kaymakam Vekili Şeyma Şendur, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AFAD Sakarya Birlik Müdürü Selçuk Arpacıoğlu ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de yerinde takip etti.

Vali Aslan: Proje hedeflerin üstüne çıktı

Vali Aslan, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca 2023 yılında başlatılan "100 Bin Arama Kurtarma Gönüllüsü" projesinin hedeflenen sayıların üzerine çıktığını vurguladı. Aslan'ın sözleri şöyle:

"Türkiye genelinde 130 bini aşkın arama kurtarma gönüllüsüne ulaşıldı. Afetler esnasında arama kurtarma faaliyeti yapabilecek nitelikli arama-kurtarma gönüllümüz var. Bu proje toplumda gönüllülük adına bir çığır açtı. 6 Şubat depremleri öncesinde 36 bin olan nitelikli gönüllü sayımız, bugün 135 binleri aşmış durumda. Gönüllülerimiz, aldıkları eğitimleri belgelendirmek adına AFAD Başkanlığının akreditasyon programlarına dahil oluyor. Düzce’de şu ana kadar 4 derneğimiz sertifikasyon aşamalarını başarıyla geçti, 4 derneğimiz ise hazırlık aşamasında."

Akreditasyon ve sonraki adımlar

Aslan ayrıca, SAR Arama Kurtarma Derneğinin kentsel arama kurtarmanın yanı sıra suda arama kurtarma yeteneklerini de güçlendirdiğini belirterek, Melen Çayında bir hafta sürecek eğitimin ardından ekiplerin AFAD Başkanlığının akreditasyon sınavına gireceğini bildirdi. Vali Aslan, gönüllüleri başarıları için tebrik etti.

Not: Tatbikat, bölgedeki rafting tesislerinde gerçekleştirildi ve ekiplerin soğuk su koşullarındaki performansı gerçek müdahalelere hazırlık niteliği taşıdı.

