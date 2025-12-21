DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Melen Çayı'nda Rafting Yerine Hayat Kurtarma: 60 Gönüllü AFAD'la Zorlu Tatbikatı Tamamladı

Düzce Melen Çayı'nda SAR Arama Kurtarma Derneği ve AFAD koordinasyonunda 60 gönüllünün katıldığı ağır seviye arama kurtarma tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:53
Melen Çayı'nda Rafting Yerine Hayat Kurtarma: 60 Gönüllü AFAD'la Zorlu Tatbikatı Tamamladı

Melen Çayı'nda rafting değil, hayat kurtarma tatbikatı

Düzce Melen Çayı, bu kez adrenalin yerine can kurtarma mücadelesine sahne oldu. SAR Arama Kurtarma Derneği bünyesindeki 60 kişilik gönüllü ekip, AFAD koordinasyonunda düzenlenen "ağır seviye arama kurtarma" eğitimi kapsamında zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Tatbikatın detayları

Cumayeri ilçesine bağlı rafting parkurlarıyla bilinen Dokuzdeğirmen köyü bölgesinde gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllüler, AFAD eğitmenleri gözetiminde suda afetzede arama, akıntılı suda yön bulma ve suya kapılan kişileri kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi. Bölgedeki hava sıcaklığının 5 derece ölçülmesi ve soğuk su koşulları, tatbikatın gerçekçilik düzeyini artırdı.

Yerel yöneticiler ve yetkililer tatbikatı izledi

Eğitim faaliyetlerini Düzce Valisi Selçuk Aslan, Cumayeri Kaymakam Vekili Şeyma Şendur, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AFAD Sakarya Birlik Müdürü Selçuk Arpacıoğlu ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de yerinde takip etti.

Vali Aslan: Proje hedeflerin üstüne çıktı

Vali Aslan, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca 2023 yılında başlatılan "100 Bin Arama Kurtarma Gönüllüsü" projesinin hedeflenen sayıların üzerine çıktığını vurguladı. Aslan'ın sözleri şöyle:

"Türkiye genelinde 130 bini aşkın arama kurtarma gönüllüsüne ulaşıldı. Afetler esnasında arama kurtarma faaliyeti yapabilecek nitelikli arama-kurtarma gönüllümüz var. Bu proje toplumda gönüllülük adına bir çığır açtı. 6 Şubat depremleri öncesinde 36 bin olan nitelikli gönüllü sayımız, bugün 135 binleri aşmış durumda. Gönüllülerimiz, aldıkları eğitimleri belgelendirmek adına AFAD Başkanlığının akreditasyon programlarına dahil oluyor. Düzce’de şu ana kadar 4 derneğimiz sertifikasyon aşamalarını başarıyla geçti, 4 derneğimiz ise hazırlık aşamasında."

Akreditasyon ve sonraki adımlar

Aslan ayrıca, SAR Arama Kurtarma Derneğinin kentsel arama kurtarmanın yanı sıra suda arama kurtarma yeteneklerini de güçlendirdiğini belirterek, Melen Çayında bir hafta sürecek eğitimin ardından ekiplerin AFAD Başkanlığının akreditasyon sınavına gireceğini bildirdi. Vali Aslan, gönüllüleri başarıları için tebrik etti.

Not: Tatbikat, bölgedeki rafting tesislerinde gerçekleştirildi ve ekiplerin soğuk su koşullarındaki performansı gerçek müdahalelere hazırlık niteliği taşıdı.

DÜZCE MELEN ÇAYI, SAR ARAMA KURTARMA DERNEĞİ'NİN NEFES KESEN TATBİKATINA SAHNE OLDU.

DÜZCE MELEN ÇAYI, SAR ARAMA KURTARMA DERNEĞİ'NİN NEFES KESEN TATBİKATINA SAHNE OLDU.

DÜZCE MELEN ÇAYI, SAR ARAMA KURTARMA DERNEĞİ'NİN NEFES KESEN TATBİKATINA SAHNE OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
4
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü
7
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025