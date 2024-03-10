Memur olmak için şans kapıyı çaldı! O kurumlar KPSS şartıyla ilana çıktı

Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! 13 farklı kurum memur alımı yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 KURUMA MEMUR ALIMI

Yapılan son duyurulara göre 13 kamu kuruluşu 18 bini geçen personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TSE, SEDDK, EPDK, TÜBİTAK, Türk Patent personel alımı yapacak.





-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre yakın zamanda Bakanlık bünyesine 8 bin işçi alımı yapılacak. Alımlar kura usulü olacak ve kura çekimleri YouTube platformundan canlı şekilde yayınlanacak ve mülakat yapılmayacak.

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine 8 bin personel alımı yapılacak. Başvurular 11 Mart tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden online olarak yapabilecek.

-Milli Savunma Bakanlığı bünyesine uzman erbaş alımı yapılacak. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek. Ön başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Defterdarlık Uzman Yardımcısı giriş sınavı iki aşamalı şekilde 27 Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak. Başvurular 15 Mart tarihinde sona erecek ve KPSS puanının en az 65 olması gerekiyor. Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrosu için 13 Mart tarihine kadar başvurular yapılacak. Geç başvuru tarihi 3 Nisan olacak. Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları 15 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Giriş yazılı sınav 25 Mayıs tarihinde 10:00'da Ankara'da olacak. Adayların http://sinav.gib.gov.tr internet sitesinden Online Sınav Sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine KPSS şartı olmadan 1 Mimar; KPSS puanıyla 1 Avukat, 1 Makine Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 2 Mimar, 2 İdari Uzman, 6 Büro Görevlisi, 2 Destek Personeli, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Sözlü sınav saatleri https://www.ktb.gov.tr internet sitesinden paylaşılacak.

-Dışişleri Bakanlığı bünyesine 7 kişi Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 25 Mart tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Giriş yazılı sınavı 21 Nisan saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.

-İçişleri Bakanlığı Bünyesine Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Uygulama Geliştirme Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Network Uzmanı alımı yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılacak.

-Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesine KPSS puan şartıyla 38 Sözleşmeli Mühendis ve 2 Sözleşmeli Tekniker alımı yapılacak. Başvurular 8 Mart tarihinde sona erecek ve e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek.

-SEDDK bünyesine 6 Memur, 6 Sekreter, 4 Hizmetli alımı yapılacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak. Başvurular 15 Mart tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek.

-TSE merkez ve taşra teşkilatlarına 13 Mühendis, 1 Tekniker, 2 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 17 Odacı alımı yapılacak. Şartları taşıyan adaylar 14 Mart tarihine kadar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Sözlü sınav hakkı olan adaylar 26 Mart tarihinde resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

-EPDK bünyesine 25 Enerji Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar yazılı ve sözlü sınavla yapılacak. Sınav başvuruları 15 Mart ile 22 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylardan KPSS şartı aranacak.

-TÜBİTAK bünyesine 1 İşyeri Hekimi, 3 İş Güvenliği Uzmanı, 7 İtfaiyeci alımı yapılacak. İtfaiyeci kadrosuna başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve başvurular 8 Mart tarihinde bitecek. İtfaiyeci kadrosuna başvuru yapacak adayların 1 sene tecrübesi olması ve en fazla 25 yaşında olması gerekiyor. Adaylar Kocaeli Gebze TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcılığı'nda işe başlayacak.

-Türk Patent bünyesine 30 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 22 Mart tarihinde bitecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden online olarak kolaylıkla yapılabilecek.